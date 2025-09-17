PM Modi की सुरक्षा में तैनात रहती है ये धाकड़ एसयूवी, महंगी से महंगी गाड़ियों में नहीं इस जैसी खासियतें
PM Modi की सुरक्षा में तैनात रहती है ये धाकड़ एसयूवी, महंगी से महंगी गाड़ियों में नहीं इस जैसी खासियतें

PM Narendra Modi Birthday: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए हैं और इस मौके पर आज हम आपको उनकी बख्तरबंद एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्हें हर खतरे से बचाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:25 AM IST
PM Modi की सुरक्षा में तैनात रहती है ये धाकड़ एसयूवी, महंगी से महंगी गाड़ियों में नहीं इस जैसी खासियतें

PM Narendra Modi's Armored SUV: आज भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं. इस मौके पर हम आज उनकी धाकड़ एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल उनकी ये एसयूवी किसी आपको लगजूरीयस लग सकती है लेकिन असल में ये उनकी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है. तो चलिए जानते हैं कि पीएम कौन सी एसयूवी में चलते हैं और वो किन खासियतों से लैस है. 

कौन सी है ये एसयूवी 

पीएम मोदी को गणतंत्र दिवस के मौके के साथ ऐसे ही की मौकों पर Range Rover Sentinel से उतरते हुए देखा जा सकता है. पीएम जिस रेंज रोवर सेंटिनल एसयूवी का इस्तेमाल करते हैं वो किसी साधारण कार से काफी अलग है और किसी अभेद किले से कम नहीं है. ऐसे में आज हम आपको इस धाकड़ एसयूवी की खासियतों के बारे में बताते हैं. 

कितनी है कीमत 

Range Rover Sentinel की कीमत करीब ₹12 करोड़ है. इसके साथ-साथ इसमें जैसे-जैसे कस्टमाइजेशन किया जाएगा कीमत उस हिसाब से बढ़ती जाएगी. इस गाड़ी को सिर्फ कस्टम-बिल्ट और ऑर्डर पर तैयार किया जाता है. 

सुरक्षा के मामले में है खास 

Range Rover Sentinel सुरक्षा के लिहाज से सबसे सुरक्षित मानी जाती है. यही वजह है कि सरकारी अधिकारी और वीवीआईपी इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. ये गाड़ी सुरक्षा के साथ-साथ स्टाइलिश और लग्ज़री लुक भी प्रदान करते हैं. इन सभी के साथ-साथ ये गाड़ी टाटा के भरोसे और हाई-टेक इंजीनियरिंग की एक अनूठी मिसाल है. 

दमदार फीचर्स से है लैस 

इस एसयूवी में VR8 लेवल की बैलिस्टिक सुरक्षा दी गई है, जो इसे हाई-प्रोफाइल लोगों के लिए सबसे सुरक्षित बनाती है. इसमें 7.62mm कैलिबर की बंदूक से दागी गई गोलियों को भी रोका जा सकता है. इसके साथ-साथ ये गाड़ी 15 किलो TNT विस्फोट और ग्रेनेड हमले को भी झेल सकती है. वहीं इसमें रन-फ्लैट टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो पंचर होने पर भी 50 किमी तक गाड़ी चलाने की क्षमता रखता है. 

पावरफुल इंजन 

इस एसयूवी में 5.0-लीटर सुपरचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 375 bhp की पावर और शानदार टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है. शक्तिशाली इंजन के साथ यह एसयूवी 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 10.4 सेकंड में पकड़ सकती है. इसके साथ ही ये गाड़ी ऑल-टेरेन कैपेबिलिटी फीचर्स के साथ आती है, जिसका मतलब है कि ये गाड़ी किसी भी कंडीशन में चलने के लिए तैयार है. 

