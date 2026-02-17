PM RAHAT Yojana: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा ₹1.50 लाख तक का मुफ्त इलाज

PM RAHAT Scheme: भारत सरकार ने रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को राहत देते हुए PM RAHAT (Road Accident Victim Hospitalisation and Assured Treatment) स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम का फायदा सीधे तौर पर एक्सीडेंट सर्वाइवर को मिलेगा. इस पैन इंडिया स्कीम का मकसद एक्सीडेंट के बाद 'गोल्डन ऑवर' के दौरान बिना पैसों की दिक्कत के एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को तुरंत कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना है. कई बार पैसों की दिक्कत की वजह से या अस्पताल में डॉक्यूमेंट की दिक्कत की वजह से इलाज में देरी होती है जिसके चलते घायल को समय से इलाज नहीं मिलता है और मौत का जोखिम बढ़ जाता है.

इलाज की सीमा और कवरेज के नियम

इस स्कीम में दुर्घटना में घायल हुए शख्स को दुर्घटना की तारीख से सात दिनों की ड्यूरेशन के लिए ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. इस स्कीम का फायदा देश की किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़क या शहर की सड़क पर हुई दुर्घटना में लिया जा सकता है. अगर स्थिति जानलेवा नहीं है, तो 24 घंटे तक स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जबकि गंभीर मामलों में डिजिटल वेरीफिकेशन के बाद कवरेज को 48 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है.

इमरजेंसी सर्विसेज के साथ टाई-अप (ERSS 112)

PM RAHAT योजना को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम (ERSS) 112 के साथ जोड़ा गया है. एक्सीडेंट होने पर पीड़ित, चश्मदीद या मददगार सीधे 112 नंबर डायल करके नजदीकी ऑथराइज अस्पताल का पता लगा सकते हैं और एम्बुलेंस हेल्प मांग सकते हैं. ये डिजिटल सिस्टम पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पतालों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करेगा ताकि समय पर इलाज हो सके.

पेमेंट और री-पेमेंट का प्रोसेस

अस्पतालों को इलाज के खर्च की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका रीपेमेंट मोटर वाहन दुर्घटना कोष (MVAF) से किया जाएगा. अगर एक्सीडेंट करने वाला वाहन इंशयोर है, तो सामान्य बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी. वहीं, हिट-एंड-रन या बिना बीमा वाले वाहनों के मामलों में सरकार अपने बजट आवंटन के माध्यम से इलाज का पूरा खर्च करेगी.

तेज सेटलमेंट

इस स्कीम को दमदार बनाने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) को इन्सट्रक्शन दिए गए हैं कि अप्रूव क्लेम का निपटान 10 दिनों के अंदर किया जाए. ये टाइम बाउंडेशन पेमेंट सिस्टम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहित करेगी कि वे बिना किसी पेमेंट संबंधी दिक्कत के एक्सीडेंट पीड़ितों का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करें. इस कदम से ना केवल अस्पतालों को फ़ाईनैशियल सेफ़्टी देता है, बल्कि नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मजबूत स्ट्रक्चर भी तैयार करता है.