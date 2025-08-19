Tesla की घर वापसी करवा देगी स्वीडन की ये कार, फुल चार्ज में पहुंची 1000 किलोमीटर!

Polestar 3 Range: पोलस्टार (गोथेनबर्ग, स्वीडन) की इलेक्ट्रिक एसयूवी, पोलस्टार 3, ने एक बार चार्ज करने पर सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकार्ड तोड़ दिया है. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने तकरीबन 935.44 किलोमीटर (581.3 मील) की दूरी तय की है. हाल ही में लॉन्च की गई इसकी लॉन्ग रेंज सिंगल-मोटर वेरिएंट ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया है.

पोलस्टार 3 ने तोड़े रिकॉर्ड

बारिश और नमी के मौसम में भी ये एसयूवी 22 घंटे और 57 मिनट की दूरी तय करने में सफल रही है. पोलस्टार 3 ने 12.1 किलोवाट-घंटे/100 किलोमीटर की एफीशिएंसी हासिल की है. पोलस्टार 3 ने अपनी 20% बैटरी क्षमता के साथ 706 किलोमीटर का अपना WLTP आंकड़ा डेटा हासिल किया है और और 0% बैटरी दिखाने के बाद भी 12.8 किलोमीटर की दूरी तय की है जिससे साबित होता है कि ये कार tesla जैसी कारों पर भारी पड़ेगी.

पोलस्टार 3 टीम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया

पोलस्टार के सीईओ माइकल लोशेलर कहते हैं, "रेंज के लिए यह आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का एक और प्रमाण है कि पोलस्टार 3 नए मानक स्थापित कर रहा है." "हम तकनीक और इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे."

प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एसयूवी का रिव्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की निर्णायक पॉलिना सैपिंस्का ने किया, जिसके बाद इस इलेक्ट्रिक कार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है.

पोलस्टार 3 में नेचुरल फाइबर कंपोजिट हैं

पोलस्टार और बीकॉम्प ने मिलकर पोलस्टार 3 के सीट शेल में इस्तेमाल होने वाली पोलस्टार सिग्नेचर वीव सामग्री तैयार की है. फ्लैक्स फाइबर टेक्सटाइल, प्राकृतिक फाइबर कंपोजिट और बीकॉम्प पावररिब्स का मिश्रण, यह प्लास्टिक के उपयोग और वजन को कम करता है. पोलस्टार 3 में बीकॉम्प (फ़्राइबर्ग, स्विट्ज़रलैंड) के मटीरियल से बने नेचुरल फाइबर कंपोजिट का इस्तेमाल करती है.