Tesla की घर वापसी करवा देगी स्वीडन की ये कार, फुल चार्ज में पहुंची 1000 किलोमीटर!
Advertisement
trendingNow12887518
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Tesla की घर वापसी करवा देगी स्वीडन की ये कार, फुल चार्ज में पहुंची 1000 किलोमीटर!

Polestar 3 Range: पोलस्टार 3 इलेक्ट्रिक कार ने जो रिकॉर्ड सेट कर दिया है उसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि इसने तकरीबन 1000 किलोमीटर की रेंज ऑफर की है.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tesla की घर वापसी करवा देगी स्वीडन की ये कार, फुल चार्ज में पहुंची 1000 किलोमीटर!

Polestar 3 Range: पोलस्टार (गोथेनबर्ग, स्वीडन) की इलेक्ट्रिक एसयूवी, पोलस्टार 3, ने एक बार चार्ज करने पर सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकार्ड तोड़ दिया है. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने तकरीबन 935.44 किलोमीटर (581.3 मील) की दूरी तय की है. हाल ही में लॉन्च की गई इसकी लॉन्ग रेंज सिंगल-मोटर वेरिएंट ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया है. 

पोलस्टार 3 ने तोड़े रिकॉर्ड

बारिश और नमी के मौसम में भी ये एसयूवी 22 घंटे और 57 मिनट की दूरी तय करने में सफल रही है. पोलस्टार 3 ने 12.1 किलोवाट-घंटे/100 किलोमीटर की एफीशिएंसी हासिल की है. पोलस्टार 3 ने अपनी 20% बैटरी क्षमता के साथ 706 किलोमीटर का अपना WLTP आंकड़ा डेटा हासिल किया है और और 0% बैटरी दिखाने के बाद भी 12.8 किलोमीटर की दूरी तय की है जिससे साबित होता है कि ये कार tesla जैसी कारों पर भारी पड़ेगी.

पोलस्टार 3 टीम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया

पोलस्टार के सीईओ माइकल लोशेलर कहते हैं, "रेंज के लिए यह आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का एक और प्रमाण है कि पोलस्टार 3 नए मानक स्थापित कर रहा है." "हम तकनीक और इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे."

प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एसयूवी का रिव्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की निर्णायक पॉलिना सैपिंस्का ने किया, जिसके बाद इस इलेक्ट्रिक कार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है. 

पोलस्टार 3 में नेचुरल फाइबर कंपोजिट हैं

पोलस्टार और बीकॉम्प ने मिलकर पोलस्टार 3 के सीट शेल में इस्तेमाल होने वाली पोलस्टार सिग्नेचर वीव सामग्री तैयार की है. फ्लैक्स फाइबर टेक्सटाइल, प्राकृतिक फाइबर कंपोजिट और बीकॉम्प पावररिब्स का मिश्रण, यह प्लास्टिक के उपयोग और वजन को कम करता है. पोलस्टार 3 में बीकॉम्प (फ़्राइबर्ग, स्विट्ज़रलैंड) के मटीरियल से बने नेचुरल फाइबर कंपोजिट का इस्तेमाल करती है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Polestar 3

Trending news

India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;