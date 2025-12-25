पुलिस के फ्लीट में शामिल हुई धाकड़ Lamborghini, अब दौड़ा-दौड़ा कर दबोचे जाएंगे चोर!

Lamborghini Huracan Sterrato: जब भी हम किसी महंगी सुपरकार को पुलिस की फ्लीट में देखते हैं, तो दिमाग में सबसे पहला नाम 'दुबई पुलिस' का आता है. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. लेम्बोर्गिनी की मशहूर ऑफ-रोड कार Huracan Sterrato को पुलिस के बेड़े में शामिल तो किया गया है, लेकिन दुबई में नहीं, बल्कि अमेरिका के न्यू जर्सी में. वहां के 'गारफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट' ने इस सुपरकार को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है.

तेज रफ्तार पीछा करने के लिए नहीं है ये कार

अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि पुलिस ऐसी सुपरकारों का इस्तेमाल अपराधियों का पीछा करने के लिए करती है, लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है. इस लेम्बोर्गिनी का इस्तेमाल गश्त लगाने या बदमाशों को पकड़ने के लिए नहीं किया जाएगा. दरअसल, इसे 'लेम्बोर्गिनी पैरामस' ने पुलिस को एक खास नेक काम के लिए उधार दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग (Substance Abuse) के खिलाफ जागरूकता फैलाना है.

कार पर लगा है 'जादुई' QR कोड

इस कार को पूरी तरह से पुलिस की गाड़ी जैसा लुक दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर एक खास QR कोड भी छापा गया है. अगर कोई इसे स्कैन करता है, तो वह सीधे 'अल्कोहल और ड्रग रिसोर्स सेंटर' से जुड़ जाता है. वहां 24 घंटे लाइव मदद उपलब्ध रहती है, जो नशे की लत से जूझ रहे लोगों को सही रास्ता दिखाने, काउंसलिंग करने और इलाज के लिए गाइड करने का काम करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

रफ्तार है धुआंधार

भले ही इसका काम सामाजिक जागरूकता फैलाना है, लेकिन इसके इंजन में कोई कमी नहीं की गई है. इस कार की छत पर पुलिस वाली नीली लाइटें लगाई गई हैं, जो इसे एक असली पुलिस इंटरसेप्टर जैसा लुक देती हैं. यह देखने में जितनी कूल लगती है, इसके पीछे का मकसद उतना ही गंभीर और मददगार है, जिससे युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिल सके.

इंजन में है जबरदस्त पावर

अगर इसकी ताकत की बात करें, तो इसमें 5.2-लीटर का V10 इंजन लगा है, जो 601 hp की पावर पैदा करता है. यह कार सड़क के साथ-साथ खराब रास्तों यानी ऑफ-रोडिंग के लिए भी खास तौर पर बनाई गई है. इसका सस्पेंशन काफी ऊंचा है और इसमें 'ऑल-व्हील ड्राइव' सिस्टम दिया गया है, जिससे यह किसी भी तरह के रास्ते पर बिजली की रफ्तार से दौड़ सकती है.

पलक झपकते ही पकड़ती है 100 की रफ्तार

यह लेम्बोर्गिनी सिर्फ 3.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 260 किमी प्रति घंटा है. खराब रास्तों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए इसमें 'रैली मोड' भी दिया गया है. कुल मिलाकर, न्यू जर्सी पुलिस ने तकनीक और रफ्तार का इस्तेमाल समाज को एक नई और सही दिशा दिखाने के लिए किया है, जो वाकई में एक अनूठी पहल है.