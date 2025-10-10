पकिस्तानियों के दिल पर राज करती है भारत की ये सबसे सस्ती कार, 11 साल पहले बंद हो चुका है प्रोडक्शन

Most Popular Car in Pakistan: मेहरान जिसे पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जाना जाता था इस कार को भारत में मारुति 800 के नाम से भी जाना जाता रहा है, और अब तो इसे भारत में बंद हुए एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब भारत में इसे नहीं खरीदा जा सकता है. दशकों तक इस कार ने भारतीयों के दिल पर राज किया और अब ये पाकिस्तानी ग्राहकों की पसंदीदा कार बन गई है.

मेहरान की मुख्य खासियतें (Maruti 800 पर आधारित):

किफायती (Affordable Price): यह हमेशा से पाकिस्तान में सबसे सस्ती और आम आदमी की पहुंच वाली कार रही है.

सिम्पल और भरोसेमंद (Reliability and Simplicity): इसका डिज़ाइन और इंजन (796 cc F8B, 3-सिलेंडर) बहुत ही सीधा और साधारण था, जिससे यह काफी भरोसेमंद मानी जाती थी.

आसान मेंटेनेंस और पुर्जों की उपलब्धता (Easy Maintenance and Spare Parts): इसके पुर्जे (Spare Parts) देश भर में आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते थे, और किसी भी छोटे मैकेनिक से इसकी मरम्मत आसानी से हो जाती थी.

बेहतर माइलेज (Good Mileage): यह अपनी कम ईंधन खपत के लिए जानी जाती थी, जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती थी.

छोटी और चलाने में आसान (Compact and Easy to Drive): इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में चलाने और पार्क करने के लिए बहुत आसान बनाता था.

कीमत (Price):

उत्पादन बंद (Discontinuation): पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान का उत्पादन 2019 में बंद कर दिया गया था.

अंतिम कीमत (Last Ex-Factory Price): 2019 में जब इसका उत्पादन बंद हुआ, तो इसके टॉप वेरिएंट VXR की कीमत लगभग PKR 8,25,000 (पाकिस्तानी रुपये) थी.

आज की कीमत (Used Car Price): चूँकि यह कार अब नई उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी कीमत मॉडल वर्ष और स्थिति के आधार पर अलग-अलग होती है. पुरानी (Used) सुजुकी मेहरान की कीमतें पाकिस्तान में आज भी PKR 6.5 लाख से लेकर PKR 14 लाख (या इससे भी अधिक, मॉडल वर्ष और स्थिति के आधार पर) तक हो सकती हैं.