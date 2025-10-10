Advertisement
trendingNow12955667
Hindi Newsऑटोमोबाइल

पकिस्तानियों के दिल पर राज करती है भारत की ये सबसे सस्ती कार, 11 साल पहले बंद हो चुका है प्रोडक्शन

Most Popular Car in Pakistan: जिस कार को भारत में बंद हुए एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, उस कार को पाकिस्तान में ऐसे खरीदा जाता है मानो वो कोई मर्सिडीज कार हो. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पकिस्तानियों के दिल पर राज करती है भारत की ये सबसे सस्ती कार, 11 साल पहले बंद हो चुका है प्रोडक्शन

Most Popular Car in Pakistan: मेहरान जिसे पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जाना जाता था इस कार को भारत में मारुति 800 के नाम से भी जाना जाता रहा है, और अब तो इसे भारत में बंद हुए एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब भारत में इसे नहीं खरीदा जा सकता है. दशकों तक इस कार ने भारतीयों के दिल पर राज किया और अब ये पाकिस्तानी ग्राहकों की पसंदीदा कार बन गई है. 

मेहरान की मुख्य खासियतें (Maruti 800 पर आधारित):

किफायती (Affordable Price): यह हमेशा से पाकिस्तान में सबसे सस्ती और आम आदमी की पहुंच वाली कार रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिम्पल और भरोसेमंद (Reliability and Simplicity): इसका डिज़ाइन और इंजन (796 cc F8B, 3-सिलेंडर) बहुत ही सीधा और साधारण था, जिससे यह काफी भरोसेमंद मानी जाती थी.

आसान मेंटेनेंस और पुर्जों की उपलब्धता (Easy Maintenance and Spare Parts): इसके पुर्जे (Spare Parts) देश भर में आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते थे, और किसी भी छोटे मैकेनिक से इसकी मरम्मत आसानी से हो जाती थी.

बेहतर माइलेज (Good Mileage): यह अपनी कम ईंधन खपत के लिए जानी जाती थी, जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती थी.

छोटी और चलाने में आसान (Compact and Easy to Drive): इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में चलाने और पार्क करने के लिए बहुत आसान बनाता था.

कीमत (Price):

उत्पादन बंद (Discontinuation): पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान का उत्पादन 2019 में बंद कर दिया गया था. 

अंतिम कीमत (Last Ex-Factory Price): 2019 में जब इसका उत्पादन बंद हुआ, तो इसके टॉप वेरिएंट VXR की कीमत लगभग PKR 8,25,000 (पाकिस्तानी रुपये) थी.

आज की कीमत (Used Car Price): चूँकि यह कार अब नई उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी कीमत मॉडल वर्ष और स्थिति के आधार पर अलग-अलग होती है. पुरानी (Used) सुजुकी मेहरान की कीमतें पाकिस्तान में आज भी PKR 6.5 लाख से लेकर PKR 14 लाख (या इससे भी अधिक, मॉडल वर्ष और स्थिति के आधार पर) तक हो सकती हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Pakistan car price

Trending news

जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान