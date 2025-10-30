इन 7 सीटर कारों का नहीं भारत में कोई तोड़, हमेशा लेगी रहती है शोरूम में भीड़!

Seven Seater SUV: भारत में 7-सीटर कारों की बहुत जबरदस्त मांग है और कुछ मॉडल तो हमेशा से ही ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं और शोरूम में भीड़ खींचते हैं. आज हम आपको ऐसी ही सेवन सीटर कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी डिमांड मार्केट में घटने का नाम नहीं लेती है.

Maruti Ertiga

मारुति सुजुकी अर्टिगा का नया मॉडल हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 102 बीएचपी और 136.8 एनएम उत्पन्न करता है, जो पाँच-स्पीड मैनुअल या छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. 87 बीएचपी और 121.5 एनएम उत्पन्न करने वाला एक सीएनजी संस्करण भी उपलब्ध है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. इन सबके साथ, इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 8.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Renault Triber

नई ट्राइबर में ग्राहकों को पहले की तरह 1 लीटर, 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और (AMT) ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है. हालांकि रेनॉल्ट की इस नए फेसलिफ्ट मॉडल में आपको कुछ नए इंजन का ऑप्शन देखने को जरूर मिलता है. इस बार रेनॉल्ट ने अपनी कार को एक पावरफुल इंजन के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है. आप इस कार में सीएनजी रेट्रोफिटमेंट भी कर सकते हैं जो की रेनॉल्ट के डीलरशिप लेवल पर उपलब्ध है लेकिन इसके लिए ग्राहकों को अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे. बता दें कि कंपनी इस रेट्रोफिटमेंट पर सिर्फ 3 साल की वारंटी दे रही है‎. इसे ग्राहक 5.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर खरीद सकते हैं.