फुल चार्ज में 586 Km की रेंज, Porsche Macan GTS ने की धमाकेदार एंट्री

Porsche Macan GTS: जर्मन लक्ज़री कार निर्माता पोर्शे (Porsche) ने अपनी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लाइनअप में नया और ज़बरदस्त मॉडल Macan GTS Electric पेश किया है. यह पोर्शे की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक मैकन जीटीएस है और फ़िलहाल इसे मैकन 4एस (Macan 4S) और टर्बो (Turbo) संस्करणों के बीच में रखा गया है. यह अब तक की सबसे पावरफुल मैकन जीटीएस है. पोर्शे का लक्ष्य है कि यह नया इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाला मैकन मॉडल 2026 तक वैश्विक स्तर पर इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) यानी पेट्रोल या डीज़ल वाले Macan की जगह ले लेगा. गौरतलब है कि यूरोपीय संघ (European Union) में ICE वर्जन को पहले ही रिटायर कर दिया गया है.

Macan GTS की पॉवर और रेंज

पहला इलेक्ट्रिक मैकन जीटीएस डुअल-मोटर सेटअप के साथ आता है, जिसमें एक मोटर सामने और एक पीछे लगी होती है. जब ओवरबूस्ट फ़ंक्शन सक्रिय होता है, तो यह मिलकर 563 हॉर्सपावर की अधिकतम संयुक्त शक्ति और 954 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. स्टैंडर्ड ड्राइविंग मोड में, हालांकि, पावर आउटपुट 509 hp पर रेट किया गया है. इसकी तुलना में, Macan 4S का पीक आउटपुट 509 hp है, जबकि Macan Turbo 630 hp तक पावर पैदा कर सकता है.

एक्सेलेरेशन (0 से 100 किमी/घंटा): Macan GTS मात्र 3.6 सेकंड में यह गति पकड़ लेती है.

टॉप स्पीड: इसकी अधिकतम गति 249 किमी/घंटा है.

रेंज (WLTP): यह एक बार फुल चार्ज करने पर 586 किलोमीटर तक की WLTP रेंज देने का दावा करती है.

सिर्फ 3.6 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने की क्षमता इसे Macan 4S (3.9 सेकंड) से तेज और Macan Turbo (3.1 सेकंड) के करीब रखती है.

डिज़ाइन

GTS को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ खास डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. इसमें अधिक मजबूत दिखने वाले रॉकर पैनल (साइड स्कर्ट) लगाए गए हैं. रंगों के चयन में लुगानो ब्लू (Lugano Blue), कारमाइन रेड (Carmine Red) और चाक (Chalk) रंग शामिल हैं. पोर्शे ग्राहकों को 15 स्टैंडर्ड रंगों या पोर्शे एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर (Porsche Exclusive Manufaktur) के माध्यम से लगभग 60 अतिरिक्त विकल्पों में से चुनने की छूट देती है. यह स्टैंडर्ड रूप से 21 इंच के पहियों के साथ आती है, जिसे एंथ्रेसाइट ग्रे फिनिश वाले 22 इंच के सेट में अपग्रेड किया जा सकता है.

पोर्शे ने एक नया GTS इंटीरियर पैकेज पेश किया है. इसमें कंट्रास्ट स्टिचिंग (अलग रंग के धागे की सिलाई) मिलती है जो कारमाइन रेड, स्लेट ग्रे नियो या लुगानो ब्लू जैसे बाहरी रंगों से मेल खाती है. स्टीयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर GTS लोगो भी शामिल है. यह पैकेज केवल कार्बन फाइबर इंटीरियर ट्रिम के साथ ही खरीदा जा सकता है. पोर्शे का यह कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को केवल रेंज या दक्षता तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि प्रदर्शन और लक्ज़री को भी पूरी तरह से कायम रखना चाहती है.