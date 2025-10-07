Advertisement
trendingNow12951044
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Car Tips: PPF कोटिंग के चक्कर में नई कार से खिलवाड़ कर रहे कस्टमर, एक लापरवाही से लग सकता है तगड़ा चूना

Paint Protection Film: PPF कोटिंग एक हाई-स्किल्ड काम है और इसे करवाने के चक्कर में कई कस्टमर अपनी नई कार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें चपत लग जाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Car Tips: PPF कोटिंग के चक्कर में नई कार से खिलवाड़ कर रहे कस्टमर, एक लापरवाही से लग सकता है तगड़ा चूना

Paint Protective Film: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और इस दौरान लोग सबसे ज्यादा कार परचेज करते हैं, और जैसे ही कार कास्टमर्स के हाथ में आती है वो, इसे लेकर सीधा किसी लोकल PPF शॉप पर चले जाते हैं और कार पर PPF करवा लेते हैं. ये असल में एक ट्रांसपेरेंट और कलर्ड पेंट प्रोटेक्टिव फिल्म होती है. अगर आपने सही जगह से ये फिल्म नहीं लगवाई है तो ये कार के पेंट को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है. ज्यादातर लोग अपनी कार को पत्थर, धूल और छोटे-मोटे स्क्रैच से बचाना चाहते हैं और इसी वजह से PPF करवाना चाहते हैं. 

एक गलती, मोटा चूना!
PPF कोटिंग एक हाई-स्किल्ड काम है और इसे करवाने के चक्कर में कई कस्टमर अपनी नई कार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. दिक्कत कहाँ है? लोकल या अन-प्रोफेशनल शॉप्स पर जाना. अगर PPF ठीक से न लगे या क्वालिटी ख़राब हो, तो यह आपकी कार के ओरिजिनल पेंट को बचाने की बजाय उल्टा डैमेज कर सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

Add Zee News as a Preferred Source

सस्ते के चक्कर में न पड़ें: सस्ता PPF अक्सर नकली या खराब क्वालिटी का होता है. यह जल्दी पीला पड़ सकता है, या जब इसे हटाया जाता है, तो यह आपकी कार का पेंट भी उखाड़ सकता है - यानी मोटा नुकसान!

पार्ट्स का खुलना: PPF लगाने के लिए अक्सर डोर हैंडल्स, साइड मिरर्स जैसे पार्ट्स को खोलना पड़ता है. अगर अनट्रेन्ड लोग ऐसा करते हैं, तो पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं या फिर से सही से फिट नहीं हो पाएंगे.

अच्छी शॉप से करवाएं काम: हमेशा रेप्यूटेड, ब्रांडेड और अच्छी रेटिंग वाले डिटेलिंग स्टूडियो से ही काम करवाएं. उनका काम, उनकी वारंटी और मटेरियल की क्वालिटी चेक करना मस्ट है. ऐसा करके आप अपनी कार के पेंट को बेहतरीन कंडीशन में रख सकते हैं और इससे आपकी गाड़ी भी खराब नहीं होगी.  

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car Tips

Trending news

मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
West Bengal
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता