Car Tips: PPF कोटिंग के चक्कर में नई कार से खिलवाड़ कर रहे कस्टमर, एक लापरवाही से लग सकता है तगड़ा चूना

Paint Protective Film: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और इस दौरान लोग सबसे ज्यादा कार परचेज करते हैं, और जैसे ही कार कास्टमर्स के हाथ में आती है वो, इसे लेकर सीधा किसी लोकल PPF शॉप पर चले जाते हैं और कार पर PPF करवा लेते हैं. ये असल में एक ट्रांसपेरेंट और कलर्ड पेंट प्रोटेक्टिव फिल्म होती है. अगर आपने सही जगह से ये फिल्म नहीं लगवाई है तो ये कार के पेंट को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है. ज्यादातर लोग अपनी कार को पत्थर, धूल और छोटे-मोटे स्क्रैच से बचाना चाहते हैं और इसी वजह से PPF करवाना चाहते हैं.

एक गलती, मोटा चूना!

PPF कोटिंग एक हाई-स्किल्ड काम है और इसे करवाने के चक्कर में कई कस्टमर अपनी नई कार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. दिक्कत कहाँ है? लोकल या अन-प्रोफेशनल शॉप्स पर जाना. अगर PPF ठीक से न लगे या क्वालिटी ख़राब हो, तो यह आपकी कार के ओरिजिनल पेंट को बचाने की बजाय उल्टा डैमेज कर सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

सस्ते के चक्कर में न पड़ें: सस्ता PPF अक्सर नकली या खराब क्वालिटी का होता है. यह जल्दी पीला पड़ सकता है, या जब इसे हटाया जाता है, तो यह आपकी कार का पेंट भी उखाड़ सकता है - यानी मोटा नुकसान!

पार्ट्स का खुलना: PPF लगाने के लिए अक्सर डोर हैंडल्स, साइड मिरर्स जैसे पार्ट्स को खोलना पड़ता है. अगर अनट्रेन्ड लोग ऐसा करते हैं, तो पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं या फिर से सही से फिट नहीं हो पाएंगे.

अच्छी शॉप से करवाएं काम: हमेशा रेप्यूटेड, ब्रांडेड और अच्छी रेटिंग वाले डिटेलिंग स्टूडियो से ही काम करवाएं. उनका काम, उनकी वारंटी और मटेरियल की क्वालिटी चेक करना मस्ट है. ऐसा करके आप अपनी कार के पेंट को बेहतरीन कंडीशन में रख सकते हैं और इससे आपकी गाड़ी भी खराब नहीं होगी.