प्रेमानंद महाराज ने दौड़ाया Honda का ये स्कूटर, लोगों ने कमेंट सेक्शन में लगाए राधे-राधे के जयकारे

Premanand Maharaj Rides Honda Activa: प्रेमानंद महाराज को अब तक आपने बैठकर प्रवचन देते हुए सुना होगा लेकिन उनका नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो स्कूटर चलाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके भक्त इस वीडियो को तेजी से शेयर कर रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:43 PM IST
Premanand Maharaj Rides Honda Activa: वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज आज हर घर का हिस्सा बन गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी वाणी को शेयर करते हैं उसे सुनते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं. प्रेमानंद महाराज के वचनों को सुनकर हजारों-लाखों लोगों को मार्गदर्शन मिला है. अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो स्कूटर भागते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं और उनकी लीला का आनंद ले रहे हैं. श्री राधा श्याम सुंदर नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया गया है. 

कौन सा स्कूटर चला रहे प्रेमानंद महाराज 
जिस स्कूटर को प्रेमानंद महाराज चलाते हुए नजर आ रहे हैं वो असल में Honda Activa 2025 स्कूटर है जो सालों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद रहा है. साल 2025 में होंडा ने अपने इस भरोसेमंद स्कूटर को और भी हाइटेक और स्मार्ट बना दिया है चलिए इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं. 

स्मार्ट कनेक्टिविटी और डिजिटल डैशबोर्ड
2025 होंडा एक्टिवा की सबसे बड़ी खासियत इसका नया 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले है. अब इसमें 'होंडा रोडसिंक' (Honda RoadSync) ऐप के जरिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है. इससे राइडर्स को चलते स्कूटर पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट जैसी जानकारी सीधे डैशबोर्ड पर मिल जाती है. साथ ही, अब इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट भी दिया गया है, जो आज के समय की बड़ी जरूरत है.

बेहतर माइलेज और OBD2B कंप्लायंट इंजन
इंजन की बात करें तो 2025 मॉडल में 109.51cc का वही भरोसेमंद सिंगल-सिलेंडर इंजन है, लेकिन अब यह नए OBD2B नियमों के अनुरूप है. इसमें आइडलिंग स्टॉप सिस्टम दिया गया है, जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने पर इंजन को अपने आप बंद कर देता है और थ्रॉटल घुमाते ही शुरू कर देता है. इस तकनीक की वजह से यह स्कूटर पहले से अधिक फ्यूल एफिशिएंट (बेहतर माइलेज वाला) हो गया है, जो आपकी जेब पर बोझ कम करता है.

'एक्टिवा ई' (Activa e:) का इलेक्ट्रिक अवतार
2025 में होंडा ने अपना इलेक्ट्रिक वर्जन Activa e: भी पेश कर दिया है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो पेट्रोल के खर्च से बचना चाहते हैं. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 102 किमी की रेंज और 80 किमी/घंटा की टॉप स्पीड मिलती है. इसमें स्वाइप बैटरी की सुविधा दी गई है, जिसे आप घर पर या चार्जिंग स्टेशन पर आसानी से बदल सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹1.18 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

नया डिजाइन और प्रीमियम कलर्स
2025 के एक्टिवा में डिजाइन को 'क्लासिक' रखते हुए भी कुछ प्रीमियम टच दिए गए है. अब इसके डिलक्स (DLX) वेरिएट में भी एलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं. होंडा ने इसे 6 आकर्षक रंगों में उतारा है, जिनमें पर्ल प्रेशियस व्हाइट और डिसेंट ब्लू मेटैलिक जैसे शेड्स शामिल है. 'H-Smart' वेरिएट के साथ आने वाली स्मार्ट चाबी इसे सुरक्षा के मामले में भी दमदार बनाती है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

