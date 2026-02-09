सस्ती होने वाली हैं प्रीमियम गाड़ियां, टाटा-JLR ने खोला 9,000 करोड़ का प्लांट, ग्रीन एनर्जी पर करेगा काम

Premium Cars might get cheaper: भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है. टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने तमिलनाडु के रानीपेट जिले में अपना मैनुफैक्चरिंग प्लांट खोला है. ये भारत का पहला ऐसा प्लांट होगा जिसमें लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV को असेंबल करने की जगह इन्हें पूरी तरह से यहीं बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने इस प्लांट का उद्घाटन कर पहली गाड़ी को हरी झंडी दिखाई है.

पूरी तरह 'ग्रीन एनर्जी' से चलने वाला प्लांट

टाटा-JLR का यह नया प्लांट पर्यावरण का पूरा ध्यान रखता है. यह प्लांट पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर काम करेग जिसमें ना केवल पेट्रोल-डीजल (ICE) गाड़ियां बनेंगी, बल्कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन भी तैयार किए जाएंगे. यहां जगुआर लैंड रोवर के प्रीमियम मॉडल के साथ-साथ टाटा मोटर्स के कुछ चुनिंदा यात्री वाहनों का भी प्रोडक्शन होगा, जिन्हें भारत और विदेशों में बेचा जाएगा.

'असेंबली' नहीं, अब होगा पूरी मैन्युफैक्चरिंग

अभी तक पुणे स्थित JLR के प्लांट में विदेशों से पुर्जे मंगाकर उन्हें सिर्फ असेम्बल किया जाता था. लेकिन रानीपेट का यह प्लांट पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. इसका मतलब है कि अब एक लग्जरी कार के पुर्जे बनने से लेकर पूरी कार तैयार होने तक का सारा काम भारत में ही होगा. यह पहली बार है जब कोई प्रीमियम लग्जरी कार पूरी तरह से भारतीय फैक्ट्री से बनकर निकलेगी.

लग्जरी कारों की कीमत में आ सकती है कमी

भारत में लग्जरी कारों की मांग पिछले 3 सालों में तीन गुना बढ़ी है. वर्तमान में भारत के कुल कार बाजार में लग्जरी कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, जिसे कंपनी अगले कुछ सालों में दोगुना करना चाहती है. लोकल लेवेल पर प्रोडक्शन होने से न केवल टैक्स की बचत होगी, बल्कि गाड़ियों की कीमत भी कम हो सकती है और ग्राहकों को गाड़ी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.