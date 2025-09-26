किले से कम नहीं Donald Trump की कार, AK-47 तो क्या बम का हमला भी है बेअसर

Donald Trump's Official Car: अमेरिका के प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की सुरक्षा में हर रोज लाखों डॉलर्स का खर्च आता है. जब उन्हें कहीं जाना होता है तो किसी साधारण कार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का इस्तेमाल किया जाता है. इस कार और किसी बख्तरबंद टैंक में सिर्फ डिजाइन का ही फर्क है, क्योंकि दोनों की खासियतें एक जैसी ही हैं. इस कार को 'द बीस्ट' (The Beast) के नाम से जाना जाता है. ये कार एक चलता-फिरता किला है, जो उन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए बनाया गया था. इसकी खासियतें जान आप दंग रह जाएंगे.

क्या है 'द बीस्ट'?

'द बीस्ट' अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक लिमोजिन है. यह कोई आम कैडिलैक नहीं है, बल्कि इसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर ख़ास तौर पर राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया है. इस कार को इस तरह से बनाया गया है कि यह बम, गोली और रासायनिक हमलों तक का सामना कर सकती है. इसकी कीमत 15 मिलियन डॉलर (लगभग 120 करोड़ रुपये) से भी ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन इसकी असली कीमत कभी सार्वजनिक नहीं की गई.

द बीस्ट की खासियतें:

बुलेटप्रूफ आर्मर: इस कार की बॉडी स्टील, एल्यूमीनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक की कई परतों से बनी है. इसकी मोटाई 8 इंच तक है, जो इसे रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) से भी बचा सकती है.

मजबूत विंडो: इसकी खिड़कियों पर 5 इंच मोटा बुलेटप्रूफ ग्लास लगा है. यह इतना मजबूत है कि एक गोली तो क्या, कई गोलियों का भी इस पर कोई असर नहीं होता. इसमें सिर्फ ड्राइवर की खिड़की ही थोड़ी-सी खुलती है ताकि टोल या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए जा सकें.

रसायनिक हमले से बचाव: 'द बीस्ट' पूरी तरह से सील है. इसमें अपना ऑक्सीजन सिस्टम है, जो इसे रासायनिक या जैविक हमलों के दौरान बाहर की हवा से पूरी तरह से अलग कर देता है.

आपातकालीन मेडिकल ट्रीटमेंट: अगर राष्ट्रपति को कोई चोट लगती है तो कार में उनके ब्लड ग्रुप का खून भी मौजूद रहता है. इसके साथ ही, इसमें प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक उपकरण भी होते हैं.

मिलिट्री-ग्रेड टायर: इस कार के टायर खास हैं, जो पंचर होने के बाद भी कई किलोमीटर तक चल सकते हैं. ये टायर स्टील से बने रिम पर लगे होते हैं, ताकि अगर टायर पूरी तरह से फट भी जाएं, तो भी गाड़ी चलती रहे.

हथियार और संचार प्रणाली: 'द बीस्ट' में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बंदूकें और आंसू गैस के गोले लगे होते हैं. इसमें एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, जिससे राष्ट्रपति किसी भी आपात स्थिति में सीधे उप-राष्ट्रपति, पेंटागन और अन्य उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

शक्तिशाली इंजन: 9 टन से ज़्यादा वजनी इस कार को चलाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है. हालांकि इसके इंजन की सटीक जानकारी गोपनीय है, लेकिन यह माना जाता है कि इसमें एक बड़ा डीजल इंजन लगा है जो इस भारी-भरकम गाड़ी को तेज़ी से चला सकता है.

नाइट विजन कैमरे: अंधेरे में भी रास्ता देखने के लिए इसमें नाइट विजन कैमरे लगे हैं, जो ड्राइवर को रात में भी सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने में मदद करते हैं.