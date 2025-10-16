कितने CC का होता है प्राइवेट जेट का इंजन? 99% लोग देंगे गलत जवाब

Private Jet Engine Power: किसी प्राइवेट जेट प्लेन का इंजन कितने cc का होता है इस बात का जवाब 99% लोग नहीं दे पाएंगे. दरअसल प्राइवेट जेट के इंजन की क्षमता को CC (क्यूबिक सेंटीमीटर) में नहीं मेजर किया जाता है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि इंजन की पावर सीसी में मेजर हो सके. दरअसल CC का मेजरमेंट आमतौर पर पिस्टन इंजन के लिए किया जाता है, जो बाइक्स और कारों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि प्राइवेट जेट में टर्बोफैन या टर्बोजेट का इस्तेमाल किया जाता है.

टर्बोजेट अलग तरह से करते हैं काम

टर्बोजेट इंजन पिस्टन इंजन से अलग तरह से काम करते हैं और इनकी परफॉरमेंस को थ्रस्ट यानी ताकत और फ्यूल कंजम्पशन रेट में मेजर किया जाता है. यही वजह है कि प्राइवेट जेट इंजन की पावर को सीसी में नहीं मेजर किया जा सकता है, जो कि पिस्टन इंजन वाले वाहनों के लिए मान्य है. थ्रस्ट में ही एक प्राइवेट जेट इंजन की कपैसिटी मेजर की जा सकती है और इसका सीसी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है. इसलिए आपको कन्फ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब आपके पास सही जानकारी मौजूद है.

प्राइवेट जेट का फ्यूल कंजम्पशन

प्राइवेट जेट का फ्यूल कंजम्पशन इस बात पर निर्भर करता है कि, इंजन किस प्रकार का है और उसका साइज क्या है, इतना ही नहीं यात्रा की दूरी कितनी है और इस दूरी को तय करने के लिए स्पीड कितनी रही होगी. यह प्रति घंटे के हिसाब से मेजर किया जाता है. जेट का आकार अनुमानित फ्यूल की खपत और अनुमानित फ्यूल खपत ये सब भी डिसाइड करता है कि फ्यूल कंजम्पशन कितना होगा. बिना जेट प्लेन के बारे में जाने, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि जेट एक बार उड़ान भरने के लिए कितना फ्यूल इस्तेमाल करता है.