2026 में कौन सी हैं दुनिया की सबसे महंगी कारें: हर फीचर में शाही ठाठ, कीमत में कई देशों का बजट छिपा

5 Most expensive cars in the world: दुनियाभर में कार के शौकीनों की कोई कमी नहीं है, जो कार में ऐसे फीचर्स की डिमांड करते हैं तो साधारण कारों में नहीं मिलते हैं, ऐसे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही दुनियाभर में कुछ चुनिंदा कारें बनाई हैं हैं जो प्राइवेट जेट प्लेन वाले फीचर्स ऑफर करती हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:54 AM IST
5 Most expensive cars in the world: अगर आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं और ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो वर्ल्ड क्लास लेवेल के फीचर्स ऑफर करती हैं तो, आपके लिए हम आज ऐसी कारों की लिस्ट लेकर आए हैं जो शायद आपको सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगी. इन कारों में किसी प्राइवेट जेट जैसी खूबियां हैं साथ ही इनकी रफ्तार किसी फॉर्मूला वन कार को टक्कर देती हैं. आज हम आपको दुनिया की ऐसी ही कुछ सबसे महंगी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail (कीमत: ₹250 करोड़)
ये मौजूदा समय में दुनिया की सबसे महंगी कार मानी जा रही है. इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसमें मिलने वाला 'होस्टिंग सुइट', जिसमें एक बटन दबाते ही पीछे से शैंपेन रेफ्रिजरेटर और शानदार पिकनिक टेबल बाहर निकल आती है. इसके डैशबोर्ड पर खास 'Audemars Piguet' की घड़ी लगी है, जिसे निकाल कर कलाई पर भी पहना जा सकता है. इसका इंटीरियर 1,600 से अधिक लकड़ी के टुकड़ों से बनाया गया है जो हैंड मेड है. 

2. Rolls-Royce Boat Tail (कीमत: ₹234 करोड़)
समुद्री जहाजों के डिजाइन से इन्सपायर ये अल्ट्रा-लग्जरी कार एक चलता-फिरता रिजॉर्ट है. इसके पिछले हिस्से का डिजाइन 'बटरफ्लाई' जैसा है. जिसे खोलने पर ये मिनी बार और डाइनिंग एरिया बन जाता है. इसमें लगी हुई टेलिस्कोपिक छतरी और चांदी के बर्तनों का सेट इसे सड़क पर चलने वाला दुनिया का सबसे महंगा पिकनिक प्लेस बनाता है. 

3. Bugatti La Voiture Noire (कीमत: ₹156 करोड़)
फ्रांसीसी भाषा में 'The Black Car' के नाम से फेंस ये बुगाटी एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है, जिसमें 1500 हॉर्सपावर वाला क्वाड-टर्बो W16 इंजन दिया गया है. इस इंजन की बदौलत ये कार पलक झपकते ही 400 किमी/घंटा की तूफ़ानी रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है जिसमें 6 एग्जॉस्ट पाइप मिलते हैं. इसका डिजाइन किसी फाइटर जेट जैसा नजर आता है. 

4. Pagani Zonda HP Barchetta (कीमत: ₹142 करोड़)
पागानी की इस कार के पूरी दुनिया में इसके केवल 3 यूनिट मौजूद हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'क्रॉप्ड विंडशील्ड' है, जो इसे ओपन रुफ वाली सुपर-लग्जरी बोट वाला फील देता है. इसमें सेफ़्टी के लिए कार्बन-टाइटेनियम के पार्ट्स लगाए गए हैं, जो एयरोस्पेस तकनीक से इन्सपायर्ड हैं. इसका इंटीरियर किसी एयरक्राफ्ट के कॉकपिट जैसा है.

5. SP Automotive Chaos (कीमत: ₹120 करोड़)
ग्रीस की इस 'अल्ट्राकार' में 3D-प्रिंटेड टाइटेनियम और मैग्नीशियम के पार्ट्स लगे गए हैं जो आमतौर पर स्पेस क्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं. इसके इंजन की ताकत 3000 bhp तक जा सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज कारों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है. इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर को किसी फाइटर जेट के पायलट जैसा फ़ील होता है साथ ही ड्राइविंग के दौरान एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है. 

