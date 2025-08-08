कितने सीसी का होता है प्राइवेट जेट का इंजन, आधा भारत नहीं जानता है ये बात

Private Jet: अगर आपको लगता है कि किसी आम कार या बाइक की तरह ही जेट इंजन की क्षमता भी (CC) में मेजर की जाती है तो ऐसा नहीं है. दरअसल जेट प्लेन का इंजन कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और इसे सीसी में मेजर करना संभव नहीं है. दरअसल पिस्टन इंजन के लिए ही क्षमता को सीसी में मेजर किया जा सकता है. जेट इंजन की परफॉर्मेंस आमतौर पर थ्रस्ट (कितना फोर्स इंजन जेनरेट कर सकता है) और फ्यूल कंजम्पशन रेट (हर घंटे में कितना फ्यूल जलता है) में मेजर किया जाता है.

कितना फ्यूल खर्च करता है प्राइवेट जेट प्लेन

प्राइवेट जेट्स में फ्यूल की खपत उनके आकार और इंजन पर निर्भर करती है. छोटे प्राइवेट जेट्स जैसे Cessna Citation या Embraer Phenom 100 प्रति घंटे लगभग 300-500 गैलन (1,135-1,900 लीटर) जेट फ्यूल खर्च करते हैं. बड़े प्राइवेट जेट्स जैसे Gulfstream G650 या Bombardier Global 7500 प्रति घंटे लगभग 600-900 गैलन (2,270-3,400 लीटर) जेट फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर एक छोटे प्राइवेट जेट से 2 घंटे की उड़ान भरी जाती है और यह हर घंटे 500 लीटर फ्यूल खर्च करता है, तो उस ट्रिप में लगभग 1,000 लीटर ईंधन खर्च हो जाएगा.

छोटे प्राइवेट जेट्स (जैसे Cessna Citation CJ3):

फ्यूल खपत: लगभग 150-200 गैलन प्रति घंटा (लगभग 570-760 लीटर प्रति घंटा)

रेंज (एक फुल टैंक में उड़ान): 1,500-2,000 मील (लगभग 2,400-3,200 किलोमीटर)

औसत माइलेज: लगभग 3-5 मील प्रति गैलन (लगभग 1.2-2 किलोमीटर प्रति लीटर)

मीडियम साइज के प्राइवेट जेट्स (जैसे Embraer Legacy 500):

फ्यूल खपत: लगभग 250-300 गैलन प्रति घंटा (लगभग 950-1,135 लीटर प्रति घंटा)

रेंज: 3,000 मील (लगभग 4,800 किलोमीटर)

औसत माइलेज: 4-5 मील प्रति गैलन (लगभग 1.6-2 किलोमीटर प्रति लीटर)

बड़े प्राइवेट जेट्स (जैसे Gulfstream G650):

फ्यूल खपत: लगभग 400-500 गैलन प्रति घंटा (लगभग 1,500-1,900 लीटर प्रति घंटा)

रेंज: 7,000 मील (लगभग 11,200 किलोमीटर)

औसत माइलेज: 5-7 मील प्रति गैलन (लगभग 2-3 किलोमीटर प्रति लीटर)

इन जेट्स का माइलेज एक कार की तुलना में काफी कम है, लेकिन इनका मकसद लंबी दूरी और हाई स्पीड पर उड़ान भरना होता है.