दिल्ली सरकार रखेगी 'तीसरी आंख' से नजर, पेट्रोल पंप पर नहीं चलेगी वाहन मालिकों की मनमानी

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण कम करने का नाम ही नहीं ले रहआ है, जिसकी वजह से सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है. इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर स्मॉग की चादर से ढक गया है. आपको बता दें कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने 'आर-पार' की जंग छेड़ दी है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब तक के सबसे कड़े नियमों का ऐलान किया है. अगर आपके पास ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना हुए तो आप अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगे.
पीयूसी नहीं तो फ्यूल नहीं
कल यानी 18 दिसंबर से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर नज़ारा बदला हुआ होगा. अगर आपके वाहन का PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. सरकार ने केवल आदेश ही नहीं दिया है, बल्कि इसकी निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरा-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है. यानी अब बिना वैध दस्तावेज के ईंधन पाना नामुमकिन होगा.
GRAP-IV
हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बने रहने के कारण GRAP-IV लागू है. इसके तहत शहर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है. जरूरी सेवाओं को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों और ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है. शहर में हर तरह के निर्माण कार्य और बिल्डिंग मटेरियल के ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई है. नियमों की अनदेखी करने वाली इंडस्ट्रीज पर अब तक 9 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका जा चुका है.
क्या है AQI का डेटा
आंकड़ों की मानें तो AQI में मामूली सुधर हुआ है. पर्यावरण मंत्री के अनुसार, जो AQI पहले 498 (गंभीर) के खतरनाक स्तर पर था, वह अब सुधरकर 360-377 (बहुत खराब) के आसपास मंडरा रहा है. हालाकि यह राहत मामूली है, क्योंकि सांस लेने के लिए हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है.