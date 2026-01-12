Advertisement
trendingNow13071787
Hindi NewsऑटोमोबाइलPunch Facelift पर भारी ना पड़ जाएं ये 3 कारें, भारत में धड़ल्ले से होती हैं इनकी सेल

Punch Facelift पर भारी ना पड़ जाएं ये 3 कारें, भारत में धड़ल्ले से होती हैं इनकी सेल

Punch Facelift: माइक्रो-एसयूवी सेगमेंट पिछले कुछ सालों से तेजी के साथ फल-फूल रहा है. इस सेगमेंट में एसयूवी जैसा डिजाइन और फीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन कीमत काफी कम होती है जिससे इसे खरीदना आसान होता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Punch Facelift पर भारी ना पड़ जाएं ये 3 कारें, भारत में धड़ल्ले से होती हैं इनकी सेल

Punch Facelift: टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) का भारतीय बाजार में मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि इसकी टक्कर उन तीन दिग्गज खिलाड़ियों से है जिन्होंने कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है. इनमें प्रमुख नाम Hyundai Exter, Renault Kwid और Maruti S-Presso है. ये कारें सीधे तौर पर पंच को चुनौती देती हैं. ये सभी कारें भारत में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की जान मानी जाती हैं. ऐसे में पंच के लिए अपना दबदबा बनाए रखना बड़ी चुनौती हो सकती है.

Hyundai Exter
Hyundai Exter इस सेगमेंट में टाटा पंच की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी है. एक्सटर अपनी प्रीमियम पैकेजिंग, 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स के कारण काफी धड़ल्ले से बिक रही है. हुंडई का 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर इंजन अपनी स्मूथनेस और साइलेंट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जबकि पंच का थ्री-सिलेंडर इंजन शोर के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है. हालांकि, पंच फेसलिफ्ट में अब नया डिजिटल क्लस्टर और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक्सटर के बराबर लाने की कोशिश करते हैं. सुरक्षा के मामले में पंच की 5-स्टार रेटिंग आज भी इसे एक्सटर के मुकाबले एक मजबूत बढ़त दिलाती है.

Maruti Suzuki S-Presso और Renault Kwid 
दूसरी ओर, Maruti Suzuki S-Presso और Renault Kwid उन ग्राहकों को निशाना बनाती हैं जो बजट के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और एसयूवी जैसा लुक चाहते हैं. मारुति एस-प्रेसो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका बेहतरीन माइलेज और मारुति का अटूट भरोसा है. यह कार वजन में हल्की है, जिससे शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान होता है. वहीं, रेनो क्विड अपने बोल्ड डिजाइन और बड़ी टचस्क्रीन जैसे फीचर्स से एंट्री-लेवल ग्राहकों को आकर्षित करती है पंच फेसलिफ्ट के आने से इन दोनों कारों के टॉप वेरिएंट्स पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि पच अब अधिक आधुनिक फीचर्स और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ उपलब्ध होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

निष्कर्ष के तौर पर, टाटा पंच फेसलिफ्ट का लक्ष्य केवल अपनी बिक्री बचाना नहीं, बल्कि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट पर राज करना है. एक्सटर जहाँ लग्जरी और रिफाइनमेंट के दम पर टक्कर देगी, वहीं एस-प्रेसो और क्विड अपनी कम कीमत और मेंटेनेंस से मुकाबला करेंगी. पंच के नए वेरिएट्स (जैसे प्योर+, एडवेंचर+ और अकम्प्लिश्ड+) को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे हर बजट के ग्राहक को कुछ नया दे सकें. अगर टाटा ने इसकी शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये के आसपास रखी, तो यह अपने टर्बो इंजन और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स के दम पर न केवल एक्सटर को पछाड़ सकती है, बल्कि बजट कारों के ग्राहकों को भी अपनी ओर खींचने में सफल रहेगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Punch Facelift

Trending news

करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए