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सड़कों की रानी अब और भी धाकड़! लॉन्च से पहले लीक हुई Honda City की पहली झलक, डिजाइन ने मचाया तहलका

लॉन्च से पहले ही नई Honda City की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं. कंपनी इस कार को 22 मई को पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले सामने आई तस्वीरों ने कार लवर्स की उत्सुकता बढ़ा दी है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 14, 2026, 07:12 AM IST
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लॉन्च से पहले ही नई Honda City की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं.
लॉन्च से पहले ही नई Honda City की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं.

Honda अपनी पॉपुलर सेडान City का फेसलिफ्ट मॉडल जल्द लॉन्च करने जा रही है. आधिकारिक लॉन्च से पहले ही नई Honda City की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं. कंपनी इस कार को 22 मई को पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले सामने आई तस्वीरों ने कार लवर्स की उत्सुकता बढ़ा दी है. लीक हुई तस्वीरों में नई Honda City का अपडेटेड फ्रंट डिजाइन देखने को मिला है. कार अब पहले से ज्यादा शार्प और प्रीमियम नजर आ रही है.

नया फ्रंट डिजाइन देगा स्पोर्टी लुक

नई Honda City फेसलिफ्ट में पूरी तरह नया फ्रंट डिजाइन देखने को मिलेगा. कार में पहले से ज्यादा शार्प LED हेडलैंप दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल को भी नया डिजाइन मिला है. इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कार का लुक और ज्यादा मॉडर्न दिखता है. फ्रंट बंपर को भी रीडिजाइन किया गया है. इसमें दोनों किनारों पर नए एयर इनलेट्स और अपडेटेड एयर डैम दिया गया है. सबसे बड़ा बदलाव Honda के लोगो की पोजिशन में दिखा है. अब कंपनी का बैज ग्रिल के ऊपर लगाया गया है.

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नए अलॉय व्हील्स भी आए नजर

लीक तस्वीरों में कार के नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स भी दिखाई दिए हैं. इनका डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग और ज्यादा स्टाइलिश लगता है. Honda City हमेशा से अपनी प्रीमियम डिजाइन और कम्फर्ट के लिए जानी जाती रही है, और फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी उसी इमेज को और मजबूत करना चाहती है.

केबिन में मिल सकता है बड़ा स्क्रीन

हाल ही में सामने आई कुछ स्पाई इमेज से यह भी संकेत मिले हैं कि नई Honda City के इंटीरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में फ्रीस्टैंडिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया जा सकता है. माना जा रहा है कि कंपनी मौजूदा 8-इंच स्क्रीन की जगह बड़ा टचस्क्रीन यूनिट दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो डैशबोर्ड के डिजाइन में भी हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इससे कार का केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली लगेगा.

फीचर्स में हो सकता है बड़ा अपग्रेड

नई Honda City फेसलिफ्ट में कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट दी जा सकती है. इसके अलावा फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं. कार में नए ट्रिम एलिमेंट्स और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री भी मिल सकती है, जिससे इसका इंटीरियर ज्यादा लग्जरी फील देगा.

इंजन में नहीं होगा बड़ा बदलाव

इंजन के मामले में नई Honda City फेसलिफ्ट में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें मौजूदा मॉडल वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है. यह इंजन 121hp की पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी इसका e:HEV हाइब्रिड वर्जन भी जारी रख सकती है. यह 126hp पावर के साथ आता है और e-CVT गियरबॉक्स से लैस है.

कीमत और मुकाबला

नई Honda City फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. फिलहाल Honda City की कीमत लगभग 12 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Verna, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus जैसी प्रीमियम सेडान कारों से होगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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