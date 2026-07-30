Toyota और Volvo की करोड़ों की नौकरी को ठेंगा दिखाकर इस इंजीनियर ने बना डाली 'देसी टेस्ला'! 40 दिन में तैयार किया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर

बेंगलुरु में शानदार कॉर्पोरेट सैलरी और Toyota व Volvo जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चमकता करियर छोड़कर क्या कोई खेतों के कीचड़ में उतर सकता है. ऑटोमोटिव इंजीनियर अनूप श्रीकांतस्वामी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर बनाने की रेस में भाग रही थी, तब अनूप ने भारतीय किसानों की सबसे बड़ी समस्या 'डीजल का खर्च' खत्म करने का फैसला किया. उन्होंने 'Moonrider' नाम से एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा किया, जो अब भारत के खेतों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की क्रांति ला रहा है.
कहानी की शुरुआत एक चाय की चर्चा से हुई, जब अनूप श्रीकांतस्वामी अपने दोस्तों के साथ एक खेत में गए. वहां उन्हें पता चला कि भारत के कई राज्यों में किसानों को खेती के लिए बिजली मुफ्त या बेहद सस्ती मिलती है. तभी उनके दिमाग में सवाल कौंधा कि अगर बिजली मुफ्त है, तो देश का हर ट्रैक्टर आज भी महंगे डीजल से क्यों चल रहा है. इस एक सीधे सवाल ने अनूप को रात-दिन सोचने पर मजबूर कर दिया और इसी से जन्म हुआ 'Moonrider' स्टार्टअप का.
अनूप के पास एक ऐसा सीवी (Resume) था जिसे पाने के लिए कोई भी इंजीनियर तरसेगा. मैकेनिक इंजीनियरिंग के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की. इसके बाद Toyota Kirloskar, Volvo Group में 9 साल से ज्यादा का अनुभव और Ola में प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड की भूमिका निभाई. लेकिन 2023 में उन्होंने इन सब आरामदेह नौकरियों को छोड़कर अपने साथी रवि कुलकर्णी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने का जोखिम भरा रास्ता चुना.
इलेक्ट्रिक कार बनाना आसान है लेकिन धूल, गर्मी और धक्के सहने वाले ट्रैक्टर के लिए बैटरी बनाना बेहद कठिन था. अनूप की टीम ने पुरानी बॉडी में केवल बैटरी लगाने के बजाय, नए सिरे से ट्रैक्टर डिजाइन किया. उन्होंने खास 'रेफ्रिजेरेटेड थर्मल मैनेजमेंट' तकनीक पेटेंट कराई जो भारी काम के दौरान भी बैटरी को ठंडा रखती है. महज 40 दिनों में कंपनी ने अपना पहला वर्किंग मॉडल तैयार कर दिया.
Moonrider के ये ट्रैक्टर 27, 50 और 75 हॉर्सपावर (HP) के वेरिएंट में आते हैं. एक बार फुल चार्ज होने पर यह खेतों में लगातार 6 से 7 घंटे तक काम कर सकता है. फास्ट चार्जिंग तकनीक से यह केवल 40 मिनट में चार्ज हो जाता है. कार की तरह इसमें भी मोबाइल ऐप ट्रैकिंग और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट का फीचर दिया गया है. इससे किसानों का जमीन तैयार करने का खर्च बहुत कम हो जाता है.
Moonrider का तरीका पारंपरिक स्टार्टअप्स जैसा नहीं था. जब एक बड़े निवेशक ने खुद इस ट्रैक्टर को खेत में चलाकर देखा, तो उन्होंने तुरंत इसमें भारी फंड लगाने का फैसला कर लिया. अब तक कंपनी $8.4 मिलियन (लगभग 70 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटा चुकी है और अगले 3 सालों में 6,000 से ज्यादा ट्रैक्टरों की डिलीवरी के ऑर्डर हासिल कर चुकी है. अनूप की यह सोच आज भारतीय कृषि में एक नया अध्याय लिख रही है.