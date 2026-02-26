Advertisement
Road Accident में घायलों की मदद करो और ले जाओ 25,000 कैश! दिल्ली सरकार लाई धमाकेदार स्कीम

Rah Veer Scheme: स्कीम के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक ही एक्सीडेंट में एक से अधिक पीड़ितों की सहायता करता है, तो भी उसे अधिकतम ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि ही दी जाएगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:22 AM IST
Rah Veer Scheme: दिल्ली सरकार ने रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाने और पीड़ितों को तुरंत मदद देने के लिए 'राह-वीर योजना' की शुरुआत की है. इस स्कीम में, जो भी नागरिक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद कर उसे अस्पताल छोड़ेगा, सरकार उसे ₹25,000 कैश प्राइज देगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस स्कीम का ऐलान करते हुए ये क्लियर किया है कि इस कैश प्राइज के साथ मददगार को एक एप्रीसिएशन लेटर भी दिया जाएगा, जिससे समाज में अच्छा काम करने वालों का मनोबल बढ़ सके.

'गोल्डन आवर' में जान बचाना है टारगेट 
इस स्कीम का सबसे बड़ा मकसद एक्सीडेंट के बाद के शुरुआती समय या जिसे 'गोल्डन आवर' का सही इस्तेमाल करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक्सीडेंट के तुरंत बाद घायल को मेडिकल हेल्प मिल जाए, तो जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. सरकार चाहती है कि लोग पुलिसिया कार्रवाई या कानूनी झंझटों के डर को छोड़कर मानवीय आधार पर मदद के लिए आगे आएं और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाएं. 

ईनाम की धनराशि और राष्ट्रीय सम्मान 
स्कीम के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक ही एक्सीडेंट में एक से अधिक पीड़ितों की सहायता करता है, तो भी उसे अधिकतम ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि ही दी जाएगी. हालांकि, असाधारण सेवा करने वाले मददगारों के लिए बड़े सम्मान का भी प्रावधान है. पूरे साल में चुने गए 10 सबसे बेहतरीन 'राह-वीरों' को केंद्र सरकार की ओर से ₹1 लाख का विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा.

कानूनी डर को खत्म करने की पहल
'राह-वीर योजना' न केवल वित्तीय मदद प्रदान करती है, बल्कि ये समाज को संदेश भी देती है कि एक्सीडेंट पीड़ितों की मदद करना अब किसी कानूनी जोखिम का कारण नहीं बनेगा. अक्सर लोग पूछताछ और अदालती चक्करों के डर से मदद करने से कतराते हैं, लेकिन यह स्कीम सुनिश्चित करती है कि मददगारों को परेशान करने के बजाय उन्हें समाज के रक्षक के रूप में देखा जाए और उन्हें जरूरी सम्मान मिले.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

