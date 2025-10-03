Advertisement
विदेश में ये बाइक देख Rahul Gandhi रह गए हक्के-बक्के, सोशल मीडिया पर लिख दी बड़ी बात

Rahul Gandhi Admires indian Two wheeler companies: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया की यात्रा के दौरान एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर कर बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी भारतीय टू-व्हीलर वाहन निर्माता कंपनियों की तारीफ़ों के पुल बांधें हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:32 PM IST
Rahul Gandhi Admires indian Two wheeler companies: भारत में तो बजाज (Bajaj), हीरो (Hero) और TVS जैसी भारतीय कंपनियों अपना लोहा पहले ही मनवा दिया है, लेकिन अब देश के बाहर भी इन कंपनियों के टू-व्हीलर्स का लोहा, लोगों ने मानना शुरू कर दिया है. दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोलंबिया की चार दिवसीय यात्रा पर हैं. इस यात्रा के दौरान उन्होंने शुक्रवार को एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर कर बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी भारतीय टू-व्हीलर वाहन निर्माता कंपनियों की तारीफ़ों के पुल बांधें हैं. 

राहुल गांधीं ने एक्स पर किया ये पोस्ट

राहुल गांधी ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि, " बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है. यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियाँ इनोवेशन से जीत सकती हैं, भाई-भतीजावाद से नहीं."

फोटो में दिख रही है ये बाइक 

इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ एक बाइक नजर आ रही है जिसे हर कोई आसानी से पहचान लेगा, दरअसल ये बजाज की पॉपुलर बाइक Pulsar है. इसे भारत में दशकों से पसंद किया जाता रहा है. हालांकि अब भारतीयों को ये भी पता लग रहा है कि देश के बाहर इस बाइक की कितनी लोकप्रियता है. राहुल गांधी ने बजाज के साथ ही पोस्ट में टीवीएस और हीरो जैसी देसी कंपनियों को भी सराहा है.  

कोलंबिया में इन कंपनियों की सफलता के मुख्य कारण ये हैं

किफायती कीमत और जोरदार प्रदर्शन भारतीय टू-व्हीलर्स की सबसे बड़ी खूबी है, इसके साथ ही बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस लागत भी विदेश में भारतीय बाइक्स की सफलता का एक बड़ा राज है. 

;