राहुल गांधी ने जर्मनी में दिखाया भारत का दम, इस कंपनी ने गाड़े विदेश में झंडे

Rahul Gandhi in Germany: जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू प्लांट के निर्देशित दौरे पर गए हुए राहुल गांधी ने बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया है और इंस्टाग्राम पोस्ट की मदद से इसे हर भारतवासी के साथ साझा किया है. उन्होंने वर्ल्ड क्लास मैनुफैक्चरिंग को करीब से देखने और इसे एक जोरदार एक्सपीरियंस बताया.

राहुल गांधी ने दिखाई देश की ताकत

राहुल गांधी ने टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना एक यादगार अनुभव था, जिसे बीएमडब्ल्यू की पार्टनरशिप के साथ तैयार किया गया है. उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग को इस तरह प्रदर्शित होते देखना गर्व का क्षण बताया है. उन्होंने बताया कि मैनूफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है. दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है. विकास को गति देने के लिए हमें अधिक प्रोडक्शन करने, सार्थक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली जॉब जेनरेट करने की जरूरत है.

क्या बोले राहुल गांधी

