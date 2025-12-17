Advertisement
trendingNow13044066
Hindi Newsऑटोमोबाइलराहुल गांधी ने जर्मनी में दिखाया भारत का दम, इस कंपनी ने गाड़े विदेश में झंडे

राहुल गांधी ने जर्मनी में दिखाया भारत का दम, इस कंपनी ने गाड़े विदेश में झंडे

Rahul Gandhi in Germany: टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना एक यादगार अनुभव था, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है. भारतीय इंजीनियरिंग को इस तरह प्रदर्शित होते देखना गर्व का क्षण था.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी ने जर्मनी में दिखाया भारत का दम, इस कंपनी ने गाड़े विदेश में झंडे

Rahul Gandhi in Germany: जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू प्लांट के निर्देशित दौरे पर गए हुए राहुल गांधी ने बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया है और इंस्टाग्राम पोस्ट की मदद से इसे हर भारतवासी के साथ साझा किया है. उन्होंने वर्ल्ड क्लास मैनुफैक्चरिंग को करीब से देखने और इसे एक जोरदार एक्सपीरियंस बताया.

राहुल गांधी ने दिखाई देश की ताकत 
राहुल गांधी ने टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना एक यादगार अनुभव था, जिसे बीएमडब्ल्यू की पार्टनरशिप के साथ तैयार किया गया है. उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग को इस तरह प्रदर्शित होते देखना गर्व का क्षण बताया है. उन्होंने बताया कि मैनूफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है. दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है. विकास को गति देने के लिए हमें अधिक प्रोडक्शन करने, सार्थक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली जॉब जेनरेट करने की जरूरत है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rahul Gandhi (@rahulgandhi)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले राहुल गांधी 

जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू प्लांट के निर्देशित दौरे के साथ बीएमडब्ल्यू की दुनिया का अनुभव करने का मौका मिला - विश्व स्तरीय विनिर्माण को करीब से देखने का एक अविश्वसनीय अवसर.

टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना एक यादगार अनुभव था, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है. भारतीय इंजीनियरिंग को इस तरह प्रदर्शित होते देखना गर्व का क्षण था.

विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है. दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है. विकास को गति देने के लिए हमें अधिक उत्पादन करने, सार्थक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

#Rahul Gandhi

Trending news

संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
Karnataka News
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
National News
करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
Infiltration Cases
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Yambem Biren
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Dhurandhar में अक्षय का डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल
Akshay Khanna
Dhurandhar में अक्षय का डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल