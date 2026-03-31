केरलम की सड़कों पर 26-इंच फैट टायर्स वाली 'GUNAI MX02' लेकर निकले राहुल गांधी, जानें इस लग्जरी ई-बाइक की कीमत और खूबियां!

Rahul Gandhi in Keralam: इस इलेक्ट्रिक साइकिल में बाइक्स जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है, साथ ही साथ इसमें ग्राहकों को जोरदार रेंज भी मिलती है जो लंबी दूरी तय करने में बड़े काम आती है.
Trending Photos
Rahul Gandhi in Keralam: केरलमम विधानसभा चुनावों के प्रचार के पहले दिन कोट्टायम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भीषण गर्मी के बावजूद एक जोरदार रैली के बाद साइकिल चलाकर स्थानीय लोगों को चौंका दिया. यह केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि उन्होंने जिस हाई-टेक ई-बाइक को चलाया है, उसने तकनीकी प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
राहुल गांधी जिस साइकिल पर सवार थे, वह GUNAI MX02 इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके 26 x 4.0 इंच के विशाल 'फैट टायर्स' हैं. ये टायर रेत, बर्फ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर वैसी ही पकड़ बनाते हैं जैसी एक एसयूवी कार की होती है. इसका फ्रेम मजबूत 6061 एल्युमीनियम अलॉय से बना है, जिसमें 'फुल सस्पेंशन फोर्क' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि खराब रास्तों के झटके राइडर तक न पहुंचे.
(यह भी पढ़ें: महज 1.25 लाख में लॉन्च हुई TVS Apache RTR 160 4V, डुअल चैनल ABS और USD से है लैस)
तकनीकी रूप से यह ई-बाइक काफी उन्नत है. इसमें 48V 17AH की लिथियम बैटरी लगी है. अगर आप इसे पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावर पर चलाते हैं, तो यह एक बार चार्ज होने पर 40 से 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. इसे जीरो से फुल चार्ज होने में मात्र 6 से 8 घंटे का समय लगता है और इसकी बैटरी को 500 से ज्यादा बार रिचार्ज किया जा सकता है, जो इसे लंबे समय तक चलने वाला साथी बनाती है.
राहुल गांधी की इस राइड को आरामदायक बनाने के लिए इसमें 'एर्गोनोमिक' हैंडल और एडजस्टेबल सीट दी गई है. रात में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए इसमें ब्राइट LED एडेप्टिव हेडलाइट्स और हॉर्न भी लगा है. साथ ही, इसमें 21-स्पीड गियरबॉक्स सिस्टम दिया गया है, जो चढ़ाई वाले रास्तों पर साइकिल चलाने को बेहद आसान बना देता है. इसके टायर 'एंटी-स्लिप' और 'वियर रेजिस्टेंट' हैं, जो गीली सड़कों पर भी फिसलते नहीं हैं.
(यह भी पढ़ें: नए अवतार में लौट रही है 'Legendary' बजाज पल्सर 180, शोरूम पर आई नजर!)
बाजार में इस प्रीमियम ई-बाइक की कीमत इसके फीचर्स के आधार पर 1,20,000 से 1,60,000 लाख के बीच हो सकती है. यह बाइक तीन मोड में काम करती है: पूरी तरह इलेक्ट्रिक, असिस्टेड (पैडल के साथ मोटर की मदद), और नॉर्मल साइकिल. इसमें लगा 'LED 3-स्पीड स्मार्ट मीटर' राइडर को अपनी जरूरत के हिसाब से पावर चुनने की आजादी देता है. रैली के दौरान राहुल का इस आधुनिक मशीन का चुनाव उनके 'फ्यूचरिस्टिक' ऐंगल को भी दिखाता है.