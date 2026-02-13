राजपाल यादव के पास है कारों का बड़ा जखीरा, Mahindra से लेकर BMW जैसी गाड़ियां हैं शामिल

Rajpal Yadav Car Collection: भारतीय सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव अपनी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. पर्दे पर करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव का असल जीवन काफी लो-प्रोफाइल है, लेकिन उनके गैरेज में मौजूद गाड़ियां उनकी 'स्मार्ट चॉइस' को दिखाती हैं. ऐसे में हम आज उनके दमदार कार कलेक्शन में मौजूद कुछ गाड़ियों की लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं.

BMW 5 Series

राजपाल यादव के कलेक्शन में सबसे प्रमुख नाम BMW 5 Series का है. यह एक प्रीमियम एक्जीक्यूटिव सेडान है जो अपने शानदार रोड प्रेजेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. लंबे सफर के लिए यह कार बेहद आरामदायक है, जिसमें मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री और हाई-क्वालिटी ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह कार राजपाल की पसंद में 'लग्जरी' का तड़का लगाती है.

Mahindra Thar Roxx

हाल ही में राजपाल के कलेक्शन में Mahindra Thar Roxx का नाम भी जुड़ा है. अपनी रग्ड स्टाइलिंग के लिए मशहूर यह SUV 2.0-litre टर्बो पेट्रोल और 2.2-litre mHawk टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-degree कैमरा और 10.25-inch टचस्क्रीन जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. यह कार दर्शाती है कि राजपाल को मजबूत बनावट और एडवेंचर वाली गाड़ियाँ भी पसंद हैं.

Toyota Innova Crysta

भारतीय परिवारों और मशहूर हस्तियों की पहली पसंद, Toyota Innova Crysta, भी उनके गैरेज का हिस्सा है. अपनी विश्वसनीयता और 'रियर-सीट कम्फर्ट' के लिए जानी जाने वाली यह MPV लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बेहतरीन है. इसमें 2.4-litre टर्बो डीजल इजन मिलता है. 7 एयरबैग्स और पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स इसे सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं.

Mahindra Scorpio और Hyundai Creta

राजपाल यादव के पास Mahindra Scorpio भी है, जो अपनी दमदार मजबूती और 'धाकड़' पहचान के लिए जानी जाती है. इसके अलावा, उनके पास Hyundai Creta भी देखी गई है, जो शहर में चलाने के लिए एक आदर्श डेली-ड्राइवर मानी जाती है. क्रेटा अपने स्मूद सस्पेंशन और प्रीमियम फीचर्स के कारण मिड-साइज SUV सेगमेंट मे राजपाल जैसी हस्तियों की पसंदीदा बनी हुई है.

Honda Accord

पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, राजपाल यादव के पास 2012 Honda Accord भी रही है. यह सेडान अपने समय की सबसे आरामदायक और स्पेशियस कारों में से एक मानी जाती थी. 2.4L i-VTEC पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार स्मूद ड्राइविंग का अनुभव देती है.