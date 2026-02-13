Advertisement
trendingNow13108005
Hindi Newsऑटोमोबाइलराजपाल यादव के पास है कारों का बड़ा जखीरा, Mahindra से लेकर BMW जैसी गाड़ियां हैं शामिल

राजपाल यादव के पास है कारों का बड़ा जखीरा, Mahindra से लेकर BMW जैसी गाड़ियां हैं शामिल

Rajpal Yadav Car Collection: राजपाल यादव के कलेक्शन में सबसे प्रमुख नाम BMW 5 Series का है. यह एक प्रीमियम एक्जीक्यूटिव सेडान है जो अपने शानदार रोड प्रेजेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजपाल यादव के पास है कारों का बड़ा जखीरा, Mahindra से लेकर BMW जैसी गाड़ियां हैं शामिल

Rajpal Yadav Car Collection: भारतीय सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव अपनी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. पर्दे पर करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव का असल जीवन काफी लो-प्रोफाइल है, लेकिन उनके गैरेज में मौजूद गाड़ियां उनकी 'स्मार्ट चॉइस' को दिखाती हैं. ऐसे में हम आज उनके दमदार कार कलेक्शन में मौजूद कुछ गाड़ियों की लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं. 

BMW 5 Series
राजपाल यादव के कलेक्शन में सबसे प्रमुख नाम BMW 5 Series का है. यह एक प्रीमियम एक्जीक्यूटिव सेडान है जो अपने शानदार रोड प्रेजेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. लंबे सफर के लिए यह कार बेहद आरामदायक है, जिसमें मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री और हाई-क्वालिटी ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह कार राजपाल की पसंद में 'लग्जरी' का तड़का लगाती है.

Mahindra Thar Roxx
हाल ही में राजपाल के कलेक्शन में Mahindra Thar Roxx का नाम भी जुड़ा है. अपनी रग्ड स्टाइलिंग के लिए मशहूर यह SUV 2.0-litre टर्बो पेट्रोल और 2.2-litre mHawk टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-degree कैमरा और 10.25-inch टचस्क्रीन जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. यह कार दर्शाती है कि राजपाल को मजबूत बनावट और एडवेंचर वाली गाड़ियाँ भी पसंद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Toyota Innova Crysta
भारतीय परिवारों और मशहूर हस्तियों की पहली पसंद, Toyota Innova Crysta, भी उनके गैरेज का हिस्सा है. अपनी विश्वसनीयता और 'रियर-सीट कम्फर्ट' के लिए जानी जाने वाली यह MPV लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बेहतरीन है. इसमें 2.4-litre टर्बो डीजल इजन मिलता है. 7 एयरबैग्स और पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स इसे सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं.

Mahindra Scorpio और Hyundai Creta
राजपाल यादव के पास Mahindra Scorpio भी है, जो अपनी दमदार मजबूती और 'धाकड़' पहचान के लिए जानी जाती है. इसके अलावा, उनके पास Hyundai Creta भी देखी गई है, जो शहर में चलाने के लिए एक आदर्श डेली-ड्राइवर मानी जाती है. क्रेटा अपने स्मूद सस्पेंशन और प्रीमियम फीचर्स के कारण मिड-साइज SUV सेगमेंट मे राजपाल जैसी हस्तियों की पसंदीदा बनी हुई है.

Honda Accord
पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, राजपाल यादव के पास 2012 Honda Accord भी रही है. यह सेडान अपने समय की सबसे आरामदायक और स्पेशियस कारों में से एक मानी जाती थी. 2.4L i-VTEC पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार स्मूद ड्राइविंग का अनुभव देती है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Actor Rajpal Yadav

Trending news

जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा