रक्षाबंधन 2025 पर बहना को गिफ्ट करें ये 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, स्टाइल और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बो

Raksha Bandhan 2025: 2025 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है. स्मार्ट डिज़ाइन, लंबी रेंज और पहले से बेहतर वैल्यू के साथ ये ईवीज़ न सिर्फ टिकाऊ हैं, बल्कि स्टाइल और परफॉर्मेंस का भी सही मेल हैं. ऐसे में अगर आप अपनी बहना को रक्षाबंधन के मौके पर एक ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो प्रैक्टिकल भी हो और ट्रेंडी भी, तो ये 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपके लिए दमदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

1. ओपीजी मोबिलिटी: फेराटो फास्ट एफ4 (Ferrato FAAST F4)

शहर में लंबी राइड्स और डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट, ये स्कूटर कम मेंटेनेंस और ज्यादा माइलेज देता है. इसकी कीमत ₹1,09,999 (एक्स-शोरूम) है और इसमें 4.4 kWh की बैटरी के साथ 2.5 kW मोटर है. टॉप स्पीड 70 किमी/घंटा और एक चार्ज पर रेंज 160 किमी तक है. ड्रम ब्रेक्स और 12-इंच पहियों के साथ ये स्कूटर एक स्थिर और किफायती राइड देता है. डिजिटल स्पीडोमीटर और 5 साल या 30,000 किमी की बैटरी वारंटी इसे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है.

2. काइनेटिक ग्रीन: काइनेटिक DX2

अगर आपको रेट्रो लुक पसंद है, तो काइनेटिक DX2 ज़रूर भाएगा. इसमें 1.8 kWh से 3.0 kWh तक की बैटरी ऑप्शंस मिलती हैं, जिसकी रेंज करीब 100 किमी और टॉप स्पीड 80 किमी/घंटा है. हब-माउंटेड मोटर, 12-इंच अलॉय व्हील्स, फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क्स और डुअल रियर शॉक अब्जॉर्बर्स इसे स्टेबल बनाते हैं. एलईडी लाइटिंग, यूएसबी चार्जिंग, रिवर्स असिस्ट और मल्टीपल राइड मोड्स जैसे फीचर्स इसे एक स्मार्ट शहर-उपयोगी स्कूटर बनाते हैं। कीमत लगभग ₹1,00,000 (एक्स-शोरूम) है.

3. हीरो: Vida VX2 Go

यह एक स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसकी टॉप स्पीड 70 किमी/घंटा है और 0–40 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 4.2 सेकंड में पकड़ता है. 92 किमी की सर्टिफाइड रेंज (IDC), 6 kW PMSM मोटर और 2.2 kWh की रिमूवेबल बैटरी है जो 4 घंटे में चार्ज हो जाती है. इसमें 4.3-इंच एलसीडी, इको और राइड मोड्स, ड्रम ब्रेक्स, एलॉय व्हील्स, एलईडी लाइटिंग और 33.2 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है। ₹99,490 (बिना BaaS) और ₹59,490 (BaaS के साथ) कीमत पर उपलब्ध है.

4. टीवीएस: iQube ST

टीवीएस का iQube ST 3.5 kWh वर्जन उन राइडर्स के लिए है जो टेक्नोलॉजी और सेफ्टी को महत्व देते हैं. इसकी रेंज 145 किमी (IDC) है और टॉप स्पीड 78 किमी/घंटा. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, Alexa इंटीग्रेशन, ब्लूटूथ, नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स, रिवर्स असिस्ट, TPMS और 32 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज है। यह 950W चार्जर से लगभग 3 घंटे में 0–80% तक चार्ज हो जाता है। कीमत ₹1,28,000 (एक्स-शोरूम) है.