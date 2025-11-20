Advertisement
trendingNow13011143
Hindi Newsऑटोमोबाइल

मगधीरा वाले Ram Charan Tej का कार कलेक्शन देख चक्कर खा जाएंगे आप, अरबों में है कीमत

Ram Charan Cars Collection: चरण के इस कलेक्शन को देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें सिर्फ महंगी गाड़ियां नहीं, बल्कि ऐसी आर्ट पीस पसंद हैं जो अपने आप में परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिज़ाइन का कॉम्बो हैं.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मगधीरा वाले Ram Charan Tej का कार कलेक्शन देख चक्कर खा जाएंगे आप, अरबों में है कीमत

Ram Charan Cars Collection: टॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार और 'आरआरआर' फेम राम चरण की पहचान सिर्फ उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग और डांस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी गाड़ियों का कलेक्शन भी काफी जोरदार है. चरण के इस कलेक्शन को देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें सिर्फ महंगी गाड़ियां नहीं, बल्कि ऐसी आर्ट पीस पसंद हैं जो अपने आप में परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिज़ाइन का कॉम्बो हैं. आज हम आपको उनके कार कलेक्शन में मौजूद दमदार कराओं के बारे में बताने जा रहे हैं. 

रोल्स-रॉयस स्पेक्टर (Rolls-Royce Spectre): इस लिस्ट में सबसे ऊपर है रोल्स-रॉयस की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक लग्जरी कूपे, स्पेक्टर, जिसकी कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपये है. 577 हॉर्सपावर और 664 lb-ft टॉर्क पैदा करने वाली यह इलेक्ट्रिक कार शून्य से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.1 सेकंड में पकड़ लेती है. यह गाड़ी न सिर्फ भविष्य की टेक्नोलॉजी का प्रतीक है, बल्कि शुद्ध विलासिता का बयान भी देती है.

एस्टन मार्टिन वैंटेज वी8 (Aston Martin Vantage V8): लगभग 2 करोड़ रुपये की यह ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार उनकी रफ्तार और एलिगेंस के प्रति प्रेम को दर्शाती है. 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन के साथ यह कार 3.6 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार छू लेती है और इसकी टॉप स्पीड 314 किमी/घंटा है.

Add Zee News as a Preferred Source

फरारी पोर्टोफिनो (Ferrari Portofino): इटालियन इंजीनियरिंग का यह शानदार नमूना, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये है, परफॉर्मेंस और ग्रैंड टूरिंग का परफेक्ट मिश्रण है. 591 हॉर्सपावर का V8 इंजन इसे 3.5 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार तक ले जाता है. इसका रिट्रैक्टेबल हार्डटॉप इसे कूपे से कनवर्टिबल में बदलने की सहूलियत देता है.

मर्सिडीज मेबैक जीएलएस 600 (Mercedes Maybach GLS 600): लगभग 3.35 करोड़ रुपये वाली यह अल्ट्रा-लक्जरी एसयूवी बताती है कि उन्हें परफॉर्मेंस के साथ-साथ एसयूवी की सहूलियत भी पसंद है. 600 हॉर्सपावर का V8 इंजन इसे महज़ 4.9 सेकंड में 100 किमी/घंटा तक पहुँचाता है.

लेक्सस एलएम एमपीवी (Lexus LM MPV): 2.63 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह प्रीमियम MPV (मल्टी-पर्पज व्हीकल) राम चरण के लिए शायद परिवार और अत्यधिक आराम का प्रतीक है. 7-सीटर वीआईपी कॉन्फ़िगरेशन वाली यह कार एक चलता-फिरता 5-स्टार लाउंज है.

बीएमडब्ल्यू आई7 सीरीज़ (BMW i7 Series): लगभग 2.5 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह बीएमडब्ल्यू की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान एग्जीक्यूटिव क्लास लग्जरी और परफॉर्मेंस का मिश्रण है.

 
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Ram Charan Tej

Trending news

पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
Lawrence Bishnoi
पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत