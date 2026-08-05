/बिना लेदर का इंटीरियर और कॉन्सर्ट जैसा म्यूजिक सिस्टम! भारत में लॉन्च हुई नई Range Rover SV Ultra, जानिए कीमत

रेंज रोवर ने भारत में अपनी अब तक की सबसे प्रीमियम और तकनीक से लैस SUV SV Ultra लॉन्च कर दी है. Range Rover के इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 3.80 करोड़ रुपये रखी गई है. लग्जरी, परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का शानदार मेल पेश करने वाली यह फ्लैगशिप SUV कई ऐसे फीचर्स के साथ आई है, जो इसे बाकी लग्जरी SUVs से इसे अलग और खास बनाते हैं. आइए जानते हैं रेंज रोवर SV Ultra की कीमत, इंजन और इसकी 5 सबसे बड़ी खासियत...
Range Rover SV Ultra को लेकर कंपनी का दावा है कि यह अब तक की सबसे लग्जरी और एडवांस रेंज रोवर है.
इस दमदार SUV में 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है. यह इंजन 540bhp की पावर जनरेट करता है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD सिस्टम मिलता है. यह SUV मात्र 4.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, वहीं इसकी टॉप स्पीड 261 किमी प्रति घंटा है.
इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका SV Electrostatic Sound सिस्टम है. दुनिया में पहली बार किसी प्रोडक्शन कार में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. कार के हेडरेस्ट, सीटबैक और रूफ लाइनिंग में 21 बहुत पतले ट्रांसड्यूसर यानी स्पीकर लगाए गए हैं. ये नार्मल स्पीकरों की तुलना में 90% कम बिजली की खपत करते हैं और 90% हल्के हैं.
कार के केबिन को बहुत ही खास बनाया गया है. इसमें बॉडी एंड सोल सीट्स और सेंसरी फ्लोर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे म्यूजिक बजने पर इसमें बैठे लोग हैप्टिक फीडबैक के जरिए गानों की वाइब्रेशन को महसूस भी कर सकते हैं. साथ ही, स्ट्रेस दूर करने के लिए इसमें 6 वेलनेस प्रोग्राम दिए गए हैं.
SV Ultra के इंटीरियर में लेदर का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसमें ऑर्किड व्हाइट और सिंडर ग्रे अल्ट्राफैब्रिक्स इंटीरियर दिया गया है. इसके साथ ही नेचुरल रैटन पाम वेनियर, ग्लॉस व्हाइट सेरामिक ट्रिम और ऑर्किड पर्ल फिनिश वाले स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं जो केबिन को लक्जरी लुक देते हैं.
डिजाइन की बात की जाए तो इसे एक्सक्लूसिव टाइटन सिल्वर एक्सटीरियर पेंट फिनिश और 23-इंच के नए अलॉय व्हील्स के साथ पेश किया गया है. फिलहाल इसे V8 माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ लाया गया है, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि इस साल के आखिरी तक इसका ऑल-इलेक्ट्रिक यानी EV मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा.