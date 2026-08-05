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बिना लेदर का इंटीरियर और कॉन्सर्ट जैसा म्यूजिक सिस्टम! भारत में लॉन्च हुई नई Range Rover SV Ultra, जानिए कीमत

Range Rover ने अपनी सबसे प्रीमियम और एडवांस्ड SUV Range Rover SV Ultra भारत में लॉन्च कर दी है. इस फ्लैगशिप गाड़ी में दुनिया की पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक साउंड टेक्नोलॉजी, लेदर-फ्री लग्जरी केबिन और 540bhp पावर वाला V8 इंजन मिलता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 05, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:02 PM IST
बिना लेदर का इंटीरियर और कॉन्सर्ट जैसा म्यूजिक सिस्टम! भारत में लॉन्च हुई नई Range Rover SV Ultra, जानिए कीमत

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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