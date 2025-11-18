Advertisement
Audi से लेकर BMW और Ferrari तक, 99% लोग नहीं जानते हैं इन कार कंपनियों के नामों का मतलब

Car Company Name Described: अगर आप ऑडी, बीएमडब्लू और फेरारी जैसी कार कंपनियों के नाम का मतलब नहीं जानते हैं तो इस खबर में आज हम आपको इनके नामों का असली मतलब बताने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 01:11 PM IST
Car Company Name Described: दुनिया की कुछ मशहूर लग्जरी कार कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम तो सभी की जुबान पर रहते हैं, लेकिन इन नामों का असल मतलब क्या है इस बारे में 99% लोगों को किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं है 

1. BMW (बीएमडब्ल्यू)

पूरा नाम: BMW का फुल फॉर्म है: Bayerische Motoren Werke (बायेरिशे मोटरेन वेरके).

मतलब: यह एक जर्मन नाम है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है: Bavarian Motor Works (बवेरियन मोटर वर्क).

बैकग्राउंड: कंपनी की शुरुआत दक्षिणी जर्मनी के बारिया (Bavaria) इलाके में इंजनों के निर्माण से हुई थी. इसलिए, नाम में 'बवेरियन' शब्द उस क्षेत्र की पहचान को दर्शाता है. यह अपने मूल रूप में इंजन और विमान बनाने वाली कंपनी थी, जो बाद में कार निर्माता बनी.

2. Audi (ऑडी)
पूरा नाम: Audi वास्तव में कंपनी के संस्थापक के नाम का लैटिन अनुवाद है.

बैकग्राउंड: ऑडी के संस्थापक जर्मन इंजीनियर अगस्ट हॉर्च (August Horch) थे. उन्होंने पहले 'हॉर्च' नाम से एक कंपनी शुरू की थी. जर्मन भाषा में 'Horch' का मतलब होता है 'सुनो' या 'सुना'.

मतलब: जब हॉर्च ने अपनी नई कंपनी शुरू की, तो कानूनी कारणों से वह अपने ही नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. तब उन्होंने अपने नाम के जर्मन अर्थ ('सुनो') का लैटिन अनुवाद चुना, जो है 'Audi'.

3. Mercedes-Benz (मर्सिडीज-बेंज)

नाम का इतिहास: यह नाम दो अग्रणी कंपनियों के विलय से बना है: डेमलर-बेंज (Daimler-Benz).

'बेंज' का मतलब: यह नाम कार के जनक माने जाने वाले कार्ल बेंज (Karl Benz) से आता है, जिन्होंने 1886 में पहली गैसोलीन-संचालित कार का आविष्कार किया था.

'मर्सिडीज' का मतलब: 'मर्सिडीज' नाम 1900 के दशक की शुरुआत में डेमलर के सबसे बड़े ग्राहक एमिल जेलिनेक (Emil Jellinek) की बेटी के नाम पर रखा गया था. 'मर्सिडीज' एक स्पेनिश नाम है जिसका मतलब होता है 'अनुग्रह' या 'दया' (Grace).

4. Ferrari (फेरारी)

नाम का मतलब: यह कंपनी सीधे अपने संस्थापक एंज़ो फेरारी (Enzo Ferrari) के नाम पर रखी गई है.

शब्द का मतलब: फेरारी शब्द इटली में 'फेरारो' (Ferraro) से लिया गया है, जिसका अर्थ ब्लैकस्मिथ (लोहार) होता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Car Company Name

