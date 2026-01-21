Advertisement
अब कार का रियल वर्ल्ड माइलेज बताएंगी कंपनियां, AC चलाकर की जाएगी टेस्टिंग

Car Mileage Testing: मीडिया रिपोर्ट्स और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने की उम्मीद है. इसके दायरे में भारत में बनने वाली और बाहर से आयात की जाने वाली सभी पैसेंजर कारें (M1 कैटेगरी) आएंगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:58 PM IST
Car Mileage Testing: हर शख्स जब कार खरीदता है तो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि इस कार का माइलेज कितना है. असल में कार कितनी महंगी या सस्ती है ये बात जरूरी तो है लेकिन इतना ही जरूरी कार का माइलेज जानना भी है. अगर माइलेज सही ना हो तो हर महीने आपके हजारों रुपये फ्यूल पर खर्च हो सकते हैं. ज्यादातर कार कंपनियां जिस माइलेज का दावा करती हैं वो माइलेज कभी नहीं मिलता है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्टिंग नहीं होती है. केंद्र सरकार ने अब इस समस्या को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है. दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके अनुसार कारों की फ्यूल एफिशिएंसी टेस्टिंग अब 'रियल वर्ल्ड' सिचुएशन के हिसाब से होगी. ऐसे में कंपनियों को एयर कंडीशनर ऑन करके भी माइलेज की जानकारी देनी पड़ेगी जिससे ग्राहक धोका ना खाएं. 

अक्टूबर 2026 से बदल जाएंगे नियम
मीडिया रिपोर्ट्स और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने की उम्मीद है. इसके दायरे में भारत में बनने वाली और बाहर से आयात की जाने वाली सभी पैसेंजर कारें (M1 कैटेगरी) आएंगी. यह नियम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर भी समान रूप से लागू होगा. यानी अब टेस्टिंग लैब का आंकड़ा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग जैसा रिजल्ट सामने आएगा, जिससे ग्राहकों को गाड़ी की असली रेंज का पता चल सकेगा.

ग्राहकों को पता रहेगा सही माइलेज 
जानकारी के अनुसार कार कंपनियों को अपने 'ओनर मैनुअल' और वेबसाइटों पर दोनों डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी जिसमें बिना एयर कंडीशनर चलाए और एयर कंडीशनर चलाने की स्थिति में कितना माइलेज मिलेगा, इस बारे में सारी जानकारी दी जाएगी. इस कदम से ग्राहक कार खरीदते समय धोका खाने से खुद को बचा सकेंगे साथ ही अपनी पसंद के हिसाब से माइलेज देने वाला बेहतरीन कार मॉडल भी खरीद सकेंगे. इससे कार खरीदने के बाद ग्राहकों की तरह से आने वाली माइलेज की समस्या कम हो सकेगी. 

अब तक कैसे होता था माइलेज टेस्ट?
कंपनियां अक्सर यूरोपीय मानकों के हिसाब से बिना एसी चलाए हुए ही माइलेज टेस्ट कर दिया करती थीं और इस टेस्ट के आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर मेंशन भी कर देती थीं, हालांकि ज्यादातर कारों में कंपनी की तरफ से बताया गया माइलेज मिलता ही नहीं था. दरअसल भारत में गर्मी और देशों की तुलना में ज्यादा है, ऐसे में AC चलाना जरूरी हो जाता है जिसके बाद माइलेज काफी हद तक प्रभावित हो जाता है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Mileage Testing

