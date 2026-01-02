अरे भाई इतना आवाज क्यों करती हैं Super Bikes..? क्या कंपनियां कम कर सकती हैं इनका शोर

Super Bike Loud Sound: सुपरबाइक्स की गरजती आवाज आपने जरूर सुनी होंगी, ज्यादातर बाइक लवर्स को ये आवाज काफी पसंद होती हैं लेकिन काफी लोगों को ये सिर्फ शोर लगता है. हालांकि लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ये इतनी आवाज़ क्यों करती हैं और क्या इसे कम किया जा सकता है. अगर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसके पीछे की वजह के बारे में बताने जा रहे हैं.

हाई-परफॉर्मेंस इंजन

सुपरबाइक्स के शोर का सबसे बड़ा कारण उनका इंजन होता है. आम बाइक्स 6,000 से 8,000 RPM (रिवोल्यूशन प्रति मिनट) पर चलती हैं, वहीं सुपरबाइक्स 14,000 से 16,000 RPM तक जा सकती हैं. जितनी तेजी से इंजन के पिस्टन चलते हैं और हवा-फ्यूल का कंबश्चन होता है, आवाज़ उतनी ही तेज और तीखी होती है. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे पंखे और एक बड़े टर्बाइन की आवाज़ में अंतर होता है.

फ्री-फ्लो एग्जॉस्ट सिस्टम

कंपनियां इन बाइक्स को इस तरह डिजाइन करती हैं कि इंजन से निकलने वाली गैसें बिना किसी रुकावट के बाहर निकल सकें. इसे 'फ्री-फ्लो एग्जॉस्ट' कहते हैं. अगर एग्जॉस्ट में ज्यादा मफलर लगा दिए जाएं, तो इंजन पर दबाव बढ़ जाएगा और बाइक की हॉर्सपावर कम हो जाएगी. रफ्तार के शौकीनों के लिए पावर से समझौता करना नामुमकिन है, इसलिए आवाज़ तेज रखी जाती है.

मल्टी-सिलेंडर इंजन

आम तौर पर कम्यूटर बाइक्स में 1 सिलेंडर होता है, जबकि सुपरबाइक्स में 2, 3 या 4 सिलेंडर होते हैं. जब 4 सिलेंडर एक साथ हाई स्पीड पर फायर करते हैं, तो उनकी कंबाइंड आवाज़ एक 'म्यूजिक' या 'स्क्रीम' की तरह सुनाई देती है. सिलेंडरों की संख्या और उनके फायरिंग ऑर्डर की वजह से ही हर कंपनी की बाइक की आवाज़ अलग और भारी होती है.

क्या कंपनियां शोर कम कर सकती हैं?

तकनीकी रूप से, हां, कंपनियां शोर कम कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा पूरी तरह से नहीं करतीं. इसके दो बड़े कारण हैं:

इंजीनियरिंग लिमिट

ब्रांड वैल्यू: सुपरबाइक खरीदने वाला व्यक्ति उसकी आवाज़ के लिए ही पैसे देता है. कई देशों में शोर के सख्त नियम (जैसे Euro 5 या BS6) हैं, जिनकी वजह से कंपनियां अब 'एक्टिव वाल्व' वाले साइलेंसर दे रही हैं, जो धीमी रफ्तार पर शांत रहते हैं और तेज रफ्तार पर खुल जाते हैं.

सेफ़्टी इशूज: बाइकिंग की दुनिया में एक कहावत हैं तेज आवाज़ जान बचाती है. सुपरबाइक्स इतनी तेज होती हैं कि सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों या पैदल चल रहे लोगों को आने का पता उनकी आवाज़ से ही चलता है. अगर ये बिल्कुल शांत होंगी, तो एक्सीडेंट भावना बढ़ सकती है क्योंकि ड्राइवर को पता ही नहीं चलेगा कि कोई रॉकेट जैसी रफ्तार वाली बाइक उसके बगल से गुजर रही है.