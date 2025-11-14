Advertisement
trendingNow13003804
Hindi Newsऑटोमोबाइल

इन 4 वजहों से AC चलाने के बाद भी ठंडा नहीं होता कार का केबिन, खर्च होता है जरूरत से ज्यादा फ्यूल

Car Tips and Tricks: अगर एयर कंडीशनर चलाने के बाद भी कार का केबिन ठंडा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे ये कुछ कारण हो सकते है, जिनकी वजह से कार माइलेज भी कम देती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन 4 वजहों से AC चलाने के बाद भी ठंडा नहीं होता कार का केबिन, खर्च होता है जरूरत से ज्यादा फ्यूल

Car Tips and Tricks: कार का एयर कंडीशनर (AC) चालू होने पर भी अगर केबिन ठंडा नहीं हो रहा है, तो यह निराशाजनक हो सकता है और साथ ही इससे आपकी कार का फ्यूल भी जरूरत से ज्यादा खर्च होता है. इस समस्या के पीछे मुख्य रूप से चार वजहें हो सकती हैं:

1. AC गैस (रेफ्रिजरेंट) का कम होना या लीक होना
क्या होता है: कार के AC को ठंडा करने के लिए एक विशेष गैस, जिसे रेफ्रिजरेंट (Refrigerant) या AC गैस कहते हैं, की आवश्यकता होती है. समय के साथ या सिस्टम में छोटे लीकेज के कारण यह गैस कम हो सकती है.

असर: अगर गैस का स्तर कम है, तो कंप्रेसर को हवा को ठंडा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वह पर्याप्त ठंडक पैदा नहीं कर पाता. इससे कंप्रेसर पर जोर पड़ता है और यह अधिक फ्यूल खींचता है.

Add Zee News as a Preferred Source

समाधान: AC सिस्टम में लीकेज की जाँच कराएं और गैस को सही स्तर पर भरवाएं.

2. कंडेनसर (Condenser) या रेडिएटर का गंदा होना
क्या होता है: कंडेनसर AC सिस्टम का वह हिस्सा है जो गर्मी को केबिन से बाहर निकालकर हवा में छोड़ता है. यह आमतौर पर कार के सामने, रेडिएटर के पास लगा होता है.

असर: अगर कंडेनसर पर धूल, मिट्टी या कीचड़ जम गया है, तो यह ठीक से गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाता. नतीजतन, AC कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, जिससे ठंडक कम होती है और फ्यूल की खपत बढ़ जाती है.

समाधान: कंडेनसर और रेडिएटर को नियमित रूप से पानी और हवा से साफ करवाएं.

3. AC फिल्टर (केबिन एयर फिल्टर) का जाम होना
क्या होता है: केबिन एयर फिल्टर AC वेंट्स से अंदर आने वाली हवा को साफ करता है. यह धूल, पराग और अन्य कणों को रोकता है.

असर: जब यह फिल्टर धूल और गंदगी से पूरी तरह जाम हो जाता है, तो AC वेंट्स में हवा का प्रवाह (Air Flow) बहुत कम हो जाता है. AC ठंडा तो करता है, लेकिन वह ठंडी हवा केबिन तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाती. इससे आपको लगता है कि AC काम नहीं कर रहा है.

समाधान: केबिन एयर फिल्टर को हर 10,000 से 15,000 किलोमीटर पर या कम से कम साल में एक बार बदलवाएं.

4. कंप्रेसर (Compressor) या क्लच में खराबी
क्या होता है: कंप्रेसर AC सिस्टम का दिल होता है, जो रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है और उस पर दबाव बनाता है. कंप्रेसर क्लच इसे इंजन से जोड़ता या अलग करता है.

असर: अगर कंप्रेसर खुद खराब हो गया है या उसका क्लच ठीक से इंगेज (Engage) नहीं हो रहा है, तो सिस्टम प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा. कंप्रेसर या तो बिल्कुल काम नहीं करेगा या आंशिक रूप से काम करेगा, जिससे ठंडक नहीं होगी और इंजन पर अनावश्यक भार पड़ेगा.

समाधान: मैकेनिक से कंप्रेसर और उसके क्लच की जाँच करवाएं. जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत कराएं या बदलवाएं.

इन समस्याओं को समय पर ठीक कराने से न केवल आपकी कार के केबिन में बेहतर ठंडक होगी, बल्कि आपके फ्यूल की खपत भी कम हो जाएगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car Tips

Trending news

शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
Bihar Election Result 2025
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
bihar
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
bihar
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
bihar chunav 2025
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
Kapurthala
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
bihar
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
bihar chunav 2025
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
Jagdish Punetha
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर