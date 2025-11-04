अक्टूबर में EV इंडस्ट्री ने मचाया धमाल, इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले कभी नहीं बिकीं!

EV Industry Boost: भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही ज़बरदस्त रहा है. इस महीने में कुल EV रजिस्ट्रेशन ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऑल टाइम हाई पर पहुँच गए. बैटरी से चलने वाले वाहनों के हर सेगमेंट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली. सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (E2W) ने ही पूरे कैलेंडर वर्ष में दस लाख (1 मिलियन) यूनिट्स बेचने का आँकड़ा पार कर लिया, जबकि अभी साल खत्म होने में दो महीने बाकी हैं!

चिंता के बादल: यह तेज़ ग्रोथ ऐसे समय में हुई, जब इंडस्ट्री में कुछ परेशानियाँ थीं. कुछ लोगों को डर था कि मैग्नेट (चुंबक) की कमी के कारण EV का उत्पादन धीमा हो सकता है. इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों (ICE) पर GST दर में कटौती हुई थी, जिससे EV और ICE गाड़ियों के बीच कीमत का अंतर कम हो गया था. इसके बावजूद, EV ने कमाल कर दिखाया.

मुख्य बातें और आँकड़े:

कुल रिकॉर्ड: अक्टूबर में सभी तरह के EV के 2.34 लाख यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ. यह एक महीने में हुआ सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है. यह पिछले साल से 5% और पिछले महीने (सितंबर) से 27% ज़्यादा है.

सबसे आगे टू-व्हीलर: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) सेगमेंट सबसे आगे रहा, जिसने त्योहारों की बिक्री की मदद से 1.44 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की. यह पिछले महीने (सितंबर) से 37% ज़्यादा है.

कार और थ्री-व्हीलर: इलेक्ट्रिक कारों (पैसेंजर व्हीकल) के रजिस्ट्रेशन में भी उछाल आया, जो 17,874 यूनिट्स तक पहुँच गए (सितंबर में 16,346 थे). इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स भी 70,604 यूनिट्स तक बढ़ गए (सितंबर में 61,044 थे).

टॉप कंपनियां:

टू-व्हीलर में: बजाज ऑटो (31,207 यूनिट्स) ने बाजी मारी, उसके बाद टीवीएस मोटर (29,494 यूनिट्स) और एथर (28,082 यूनिट्स) रहे. ओला इलेक्ट्रिक ने भी 16,034 यूनिट्स बेचीं.

कार में: टाटा मोटर्स (7,150 यूनिट्स) ने नंबर 1 की जगह बनाए रखी. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने 4,525 यूनिट्स और महिंद्रा ग्रुप ने 3,875 यूनिट्स की बिक्री की.

भविष्य की चेतावनी: टीवीएस मोटर ने कहा है कि, "रिटेल में बिक्री तो अच्छी हो रही है, लेकिन मैग्नेट की उपलब्धता (कमी) आने वाले कुछ समय में एक चुनौती बन सकती है. " यह बात इस रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ के बीच एक संभावित खतरे का संकेत देती है.