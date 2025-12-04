Advertisement
trendingNow13028738
Hindi Newsऑटोमोबाइल

20 से 30 प्रतिशत बढ़ जाएगा आपकी गाड़ी का माइलेज, अपना लें ये धांसू ट्रिक्स

Car Mileage Increase: आप चाहें तो कुछ ट्रिक्स से कार के माइलेज को 20 से 30 परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है. आज हम आपको ऐसे ही जोरदार ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर महीने आपके हजारों रुपये बचा सकते हैं.

Reported By:  Vineet Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

20 से 30 प्रतिशत बढ़ जाएगा आपकी गाड़ी का माइलेज, अपना लें ये धांसू ट्रिक्स

Car mileage boosting: कार चलाने का स्टाइल और कई अन्य कारणों से इसका माइलेज कई बार कम हो जाता है. ऐसे में लोगों को बार-बार गाड़ी में फ्यूल भरवाना पड़ता है जिसमें खर्च काफी ज्यादा हो जाता है. हालांकि आप चाहें तो कुछ ट्रिक्स से कार के माइलेज को 20 से 30 परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है. आज हम आपको ऐसे ही जोरदार ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर महीने आपके हजारों रुपये बचा सकते हैं.

स्मूथ एक्सलरेशन और ब्रेकिंग: धीरे-धीरे एक्सलरेट करें और अचानक ब्रेकिंग से बचें. अचानक एक्सलरेशन और हार्ड ब्रेकिंग से ईंधन की खपत बढ़ती है.

टायर प्रेशर सही रखें: टायर का सही प्रेशर बनाए रखने से ईंधन की खपत कम होती है. कम प्रेशर वाले टायर से कार का रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे माइलेज कम हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रूज़ कंट्रोल का उपयोग करें: यदि आपकी कार में क्रूज़ कंट्रोल है, तो इसे हाईवे पर उपयोग करें. इससे स्पीड स्थिर रहती है और ईंधन की खपत कम होती है।

एयर कंडीशनिंग का कम उपयोग करें: एयर कंडीशनिंग का उपयोग कम से कम करें क्योंकि इससे इंजन पर अतिरिक्त लोड पड़ता है, जो ईंधन की खपत बढ़ाता है.

इंजन को सही आरपीएम पर रखें: इंजन को हमेशा सही RPM (Revolutions Per Minute) पर चलाने का प्रयास करें. लो आरपीएम पर गाड़ी चलाने से माइलेज बढ़ता है.

इंजन ट्यूनिंग और सर्विसिंग: नियमित रूप से इंजन की ट्यूनिंग और सर्विसिंग करवाएं. साफ एयर फिल्टर और अच्छे कंडीशन के इंजन से ईंधन की खपत कम होती है.

अनावश्यक वजन कम करें: कार में अतिरिक्त सामान रखने से वजन बढ़ जाता है, जिससे माइलेज पर असर पड़ता है. केवल जरूरी सामान ही कार में रखें.

खिड़कियाँ बंद रखें: हाईवे पर ड्राइविंग करते समय खिड़कियाँ बंद रखें क्योंकि खुली खिड़कियों से हवा का दबाव बढ़ता है और कार का एयरोडायनामिक्स बिगड़ जाता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है.

इन सेटिंग्स और टिप्स को अपनाकर आप अपनी कार की माइलेज को बेहतर बना सकते हैं.

 

About the Author
author img
Vineet Singh

TAGS

car mileage tips

Trending news

'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!