20 से 30 प्रतिशत बढ़ जाएगा आपकी गाड़ी का माइलेज, अपना लें ये धांसू ट्रिक्स

Car mileage boosting: कार चलाने का स्टाइल और कई अन्य कारणों से इसका माइलेज कई बार कम हो जाता है. ऐसे में लोगों को बार-बार गाड़ी में फ्यूल भरवाना पड़ता है जिसमें खर्च काफी ज्यादा हो जाता है. हालांकि आप चाहें तो कुछ ट्रिक्स से कार के माइलेज को 20 से 30 परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है. आज हम आपको ऐसे ही जोरदार ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर महीने आपके हजारों रुपये बचा सकते हैं.

स्मूथ एक्सलरेशन और ब्रेकिंग: धीरे-धीरे एक्सलरेट करें और अचानक ब्रेकिंग से बचें. अचानक एक्सलरेशन और हार्ड ब्रेकिंग से ईंधन की खपत बढ़ती है.

टायर प्रेशर सही रखें: टायर का सही प्रेशर बनाए रखने से ईंधन की खपत कम होती है. कम प्रेशर वाले टायर से कार का रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे माइलेज कम हो जाती है.

क्रूज़ कंट्रोल का उपयोग करें: यदि आपकी कार में क्रूज़ कंट्रोल है, तो इसे हाईवे पर उपयोग करें. इससे स्पीड स्थिर रहती है और ईंधन की खपत कम होती है।

एयर कंडीशनिंग का कम उपयोग करें: एयर कंडीशनिंग का उपयोग कम से कम करें क्योंकि इससे इंजन पर अतिरिक्त लोड पड़ता है, जो ईंधन की खपत बढ़ाता है.

इंजन को सही आरपीएम पर रखें: इंजन को हमेशा सही RPM (Revolutions Per Minute) पर चलाने का प्रयास करें. लो आरपीएम पर गाड़ी चलाने से माइलेज बढ़ता है.

इंजन ट्यूनिंग और सर्विसिंग: नियमित रूप से इंजन की ट्यूनिंग और सर्विसिंग करवाएं. साफ एयर फिल्टर और अच्छे कंडीशन के इंजन से ईंधन की खपत कम होती है.

अनावश्यक वजन कम करें: कार में अतिरिक्त सामान रखने से वजन बढ़ जाता है, जिससे माइलेज पर असर पड़ता है. केवल जरूरी सामान ही कार में रखें.

खिड़कियाँ बंद रखें: हाईवे पर ड्राइविंग करते समय खिड़कियाँ बंद रखें क्योंकि खुली खिड़कियों से हवा का दबाव बढ़ता है और कार का एयरोडायनामिक्स बिगड़ जाता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है.

इन सेटिंग्स और टिप्स को अपनाकर आप अपनी कार की माइलेज को बेहतर बना सकते हैं.