साल के आखिरी महीने में बंपर डिस्काउंट, Renault दे रहा है 60,000 रुपये तक की बचत का मौका

Renault Car Discount: फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी Renault की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Renault India ने देशभर में अपने ग्राहकों के लिए एक बड़े कैम्पेन की घोषणा की है. इस कैम्पेन को 'Discovery Days' नाम दिया गया है, जो ग्राहकों को एक अनोखे और आकर्षक माहौल में कंपनी के नए मॉडलों को करीब से जानने का मौका देगा. यह 13 दिनों तक चलने वाला एक कार्यक्रम है जो देशभर में आयोजित होगा, जिसे खास तौर पर ग्राहकों को ब्रांड से जोड़ने और फेस्टिवल जैसा एक्सपीरीनस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

कब और कहाँ होंगे ये 'Discovery Days'?

Renault के 'Discovery Days' का आयोजन 10 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2025 तक पूरे देश में किया जाएगा. इस दौरान, कंपनी के डीलरशिप्स पर ग्राहकों को Renault की नई लाइनअप, जिसमें नई Triber और नई Kiger शामिल हैं, को देखने और एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट किया गया है. इस आयोजन को एक कार्निवाल-जैसे उत्सव के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जहाँ लगातार दो सप्ताहांतों (weekends) पर डीलरशिप्स पर थीम-आधारित गतिविधियाँ, ब्रांड के अनुभव और ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की जाएगी.

ग्राहकों को क्या-क्या मिलेंगे खास फायदे?

इस अभियान को ग्राहकों के लिए और भी अधिक आकर्षक बनाने के लिए, Renault India ने कार खरीदारों के लिए कई लुभावने वित्तीय लाभों की घोषणा की है:

0% ब्याज दर (Interest free financing): ग्राहकों को सभी मॉडलों पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंसिंग की सुविधा मिलेगी.

प्रोसेसिंग शुल्क पर 50% की छूट (Waiver on processing fees): लोन प्रोसेसिंग शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी.

एक्सचेंज बोनस (Exchange benefits): अपनी पुरानी कार के मूल्य के अतिरिक्त, ग्राहक ₹35,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं.

नकद लाभ (Cash Benefits): नई कारों पर ₹25,000 तक का सीधा नकद लाभ मिलेगा. इन सभी फायदों को मिलाकर ग्राहकों को 60,000 रुपये तक या उससे अधिक का लाभ मिल सकता है.