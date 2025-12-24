साल खत्म हुआ नहीं और Discount शुरू, रेनो दे रहा सबसे भारी बचत करने का मौका

Renaul Car Discount: साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने को खास बनाने के लिए Renault इंडिया ने दिसंबर 2025 के लिए अपनी दमदार कारों के लिए तगड़े डिस्काउंट ऑफर की पेशकश कर दी है. इन कारों में Kiger, Triber, और Kwid पर बंपर डिस्काउंट ऑफर्स शामिल हैं. ये ऑफ़र ग्राहकों को ₹1 लाख से ज़्यादा तक की बचत करने का मौका देते हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, और स्क्रैपेज प्रोग्राम के तहत ₹35,000 तक का विशेष लाभ शामिल है.

Renault Kiger पर सबसे बड़ा डिस्काउंट

Renault Kiger दिसंबर 2025 में सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. Kiger के प्री-फेसलिफ्ट MY2025 मॉडल पर ग्राहक कुल ₹1,05,000 तक का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, इसके नए फेसलिफ्ट Kiger मॉडल पर भी अधिकतम ₹85,000 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. Kiger की एक्स-शोरूम कीमत ₹5.76 लाख से ₹10.34 लाख के बीच है, और यह ऑफर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में खरीदारों के लिए इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है.

Renault Triber पर छूट

7-सीटर MPV, Renault Triber पर भी दिसंबर 2025 में शानदार बचत का मौका मिल रहा है. Triber के प्री-फेसलिफ्ट MY2025 मॉडल पर ग्राहकों को ₹95,000 तक की कुल छूट दी जा रही है. इसके अलावा, Triber के नए फेसलिफ्ट मॉडल पर भी अधिकतम ₹80,000 तक का डिस्काउंट उपलब्ध है. Triber की एक्स-शोरूम कीमत ₹5.76 लाख से शुरू होकर ₹8.60 लाख तक जाती है, जो इसे किफायती मल्टी-सीटर सेगमेंट में एक बेहतरीन डील बनाती है.

Renault Kwid पर ₹70,000 तक का फायदा

Renault की सबसे सस्ती और लोकप्रिय हैचबैक कार, Kwid के सभी वैरिएंट पर भी ज़बरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. दिसंबर 2025 में Kwid पर ग्राहक ₹70,000 तक की बचत कर सकते हैं. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और स्क्रैपेज प्रोग्राम के तहत मिलने वाले सभी लाभ शामिल हैं. Kwid की एक्स-शोरूम कीमत ₹4.30 लाख से ₹5.99 लाख के बीच है.

डिस्काउंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सभी डिस्काउंट ऑफ़र डीलर के पास उपलब्ध स्टॉक और शहर के अनुसार बदल सकते हैं. कंपनी द्वारा दिए जा रहे ये अधिकतम लाभ अलग-अलग वेरिएंट और स्कीम के मिश्रण पर निर्भर करते हैं. इसलिए, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी डील को फ़ाइनल करने से पहले सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए अपने नज़दीकी आधिकारिक Renault डीलर से संपर्क करें और ऑफर की पुष्टि करें.