अभी खरीद लें कार! जनवरी से कीमतें बढ़ाने जा रही ये कंपनी, चुकानी पड़ेगी इतनी रकम

अभी खरीद लें कार! जनवरी से कीमतें बढ़ाने जा रही ये कंपनी, चुकानी पड़ेगी इतनी रकम

Renault Price Hike: कीमतों में इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण लगातार बढ़ती इनपुट लागत और बदलती आर्थिक स्थितियां (Macroeconomic conditions) हैं. कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में उछाल और परिचालन खर्चों में हुई बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:56 AM IST
अभी खरीद लें कार! जनवरी से कीमतें बढ़ाने जा रही ये कंपनी, चुकानी पड़ेगी इतनी रकम

Renault Price Hike: अभी नया साल 2026 शुरु होने में चंद दिनों का समय बचा हुआ है लेकिन उससे पहले ही ऑटो सेक्टर के ग्राहकों को तगड़ा झटका लगने वाला है. कार निर्माता कंपनी रेनो (Renault) ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2026 से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने जा रही है. अगर आप जनवरी में कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अब आपको अपनी पसंदीदा रेनो कार के लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी.

क्यों बढ़ रहे हैं कारों के दाम?
कीमतों में इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण लगातार बढ़ती इनपुट लागत और बदलती आर्थिक स्थितियां (Macroeconomic conditions) हैं. कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में उछाल और परिचालन खर्चों में हुई बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया है. यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट के आधार पर भिन्न हो सकती है, जिसकी विस्तृत सूची जनवरी के करीब जारी की जाएगी.

करंट मॉडल्स और उनकी कीमतें
फिलहाल भारतीय बाजार में रेनो के तीन लोकप्रिय मॉडल—Kwid, Triber और Kiger—बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. वर्तमान में 'क्विड' की कीमत ₹4.29 लाख से शुरू होती है, जबकि 'ट्राइबर' और 'काइगर' के बेस वेरिएंट्स ₹5.76 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर मिल रहे हैं. हालांकि कुछ समय पहले जीएसटी बदलावों के कारण कीमतों में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आगामी 2% की बढ़ोतरी उन पुराने फायदों को काफी हद तक कम कर देगी.

नई जनरेशन 'डस्टर' की धमाकेदार वापसी
कीमतें बढ़ने की खबर के बीच रेनो ने एक बेहद खुशखबरी भी शेयर की है. कंपनी जनवरी 2026 में ही अपनी बहुप्रतीक्षित नई जनरेशन Renault Duster को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने इस नई एसयूवी (SUV) का पहला आधिकारिक टीज़र भी जारी कर दिया है, जिसमें इसके आधुनिक रियर डिजाइन की झलक मिलती है. यह नई डस्टर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली 'डेसिया डस्टर' पर आधारित होगी, जो भारत में एक नए अवतार में पेश की जाएगी.

खरीदारों के लिए सही समय बढ़ती कीमतों को देखते हुए ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लोग रेनो की कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए दिसंबर 2025 का अंत सबसे सही समय हो सकता है. इससे न केवल आप जनवरी से होने वाली मूल्य वृद्धि से बच पाएंगे, बल्कि साल के अंत में मिलने वाले अन्य ऑफर्स का भी लाभ उठा सकेंगे. जनवरी 2026 से ग्राहकों को एक तरफ नई डस्टर का विकल्प मिलेगा, तो दूसरी तरफ पुराने मॉडल्स के लिए पहले से अधिक भुगतान करना होगा.

