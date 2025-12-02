रेनो का धमाका: नवंबर में बेच डालीं 3,662 गाड़ियां, दनादन खरीद रहे हैं ग्राहक

Renault Car Sale: फ्रांस की कार कंपनी Renault की भारतीय इकाई, Renault इंडिया ने नवंबर 2025 में बहुत अच्छी बिक्री दर्ज की है. कंपनी ने इस महीने कुल 3,662 गाड़ियाँ बेचीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह संख्या 2,811 थी. यह आंकड़ा बताता है कि Renault की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 30.27% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. यह दिखाता है कि भारतीय बाजार में Renault की कारों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

बिक्री में यह बढ़त Renault के दो लोकप्रिय मॉडलों, ट्राइबर और काइगर की अच्छी डिमांड के कारण हुई है. नवंबर 2025 में, Renault ने नई ट्राइबर की 2,064 यूनिट्स और नई काइगर की 1,151 यूनिट्स बेचीं. पिछले साल के मुकाबले, ट्राइबर की बिक्री 38.9% और काइगर की बिक्री 47.75% तक बढ़ गई. इन दो गाड़ियों के अलावा, Renault ने क्विड मॉडल की भी 447 यूनिट्स बेची हैं.

बिक्री का यह अच्छा प्रदर्शन बताता है कि ग्राहकों का भरोसा Renault ब्रांड पर बढ़ रहा है. खास बात यह है कि Renault की गाड़ियों को शहरों और ग्रामीण इलाकों, दोनों जगह से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. इस तरह की वाइड एक्सेप्टेबिलिटी से कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ा है. अब Renault ग्राहकों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने और बाजार में अपनी अगली बड़ी ग्रोथ की तैयारी पर ध्यान दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी 2026 में एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है. Renault अपनी मशहूर एसयूवी, नेक्स्ट-जनरेशन Renault डस्टर को 2026 में वापस लाकर नए उत्पादों की शुरुआत करेगी. कंपनी को विश्वास है कि नए मॉडलों को बाजार में उतारने और अपने मजबूत बिक्री नेटवर्क की मदद से वह भारतीय कार बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगी.