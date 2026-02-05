Advertisement
नई Renault Duster 2026 का जलवा: खरीदने से पहले देख लें एक्सेसरीज की पूरी लिस्ट

नई Renault Duster 2026 का जलवा: खरीदने से पहले देख लें एक्सेसरीज की पूरी लिस्ट

Renault Duster 2026: अपनी डस्टर को भीड़ से अलग और एक्स्ट्रा कूल लुक देने के लिए रेनो कई स्टाइलिश एक्सेसरीज ऑफर कर रही है. इसमें बोनट प्रोटेक्टर, एयर इनटेक गार्निश और लैंप गार्निश जैसे विकल्प शामिल हैं, जो कार के अगले हिस्से को काफी आक्रामक बनाते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:06 AM IST
नई Renault Duster 2026 का जलवा: खरीदने से पहले देख लें एक्सेसरीज की पूरी लिस्ट

Renault Duster 2026: भारतीय सड़कों की शान रही रेनो डस्टर करीब चार साल बाद एक बिल्कुल नए अवतार में वापस आ गई है. जनवरी 2026 में ऑटो मार्केट में इसी कार की सबसे ज्यादा चर्चा है. नई जनरेशन की डस्टर पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न नजर आ रही है. अगर आप इसे खरीदने का मन बना चुके हैं, तो अच्छी खबर यह है कि देशभर में इसकी प्री-बुकिंग मात्र ₹21,000 में शुरू हो चुकी है. इसका आधिकारिक लॉन्च मार्च में होना तय है, लेकिन लोग अभी से इसकी बुकिंग के लिए लाइन लगा रहे हैं.

शानदार एक्सेसरीज
अपनी डस्टर को भीड़ से अलग और एक्स्ट्रा कूल लुक देने के लिए रेनो कई स्टाइलिश एक्सेसरीज ऑफर कर रही है. इसमें बोनट प्रोटेक्टर, एयर इनटेक गार्निश और लैंप गार्निश जैसे विकल्प शामिल हैं, जो कार के अगले हिस्से को काफी आक्रामक बनाते हैं. इसके अलावा, यदि आपको थोड़ा साहसी लुक पसंद है, तो आप डेकल कैमो ग्राफिक्स और अलॉय व्हील इंसर्ट्स भी चुन सकते हैं. ये छोटी-छोटी चीजें कार की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं.

यूज और सेफ़्टी ऑप्शन
रेनो ने कार की सुरक्षा और यूटिलिटी का भी पूरा ख्याल रखा है. एक्सेसरीज की लिस्ट में मड फ्लैप्स और साइड स्टेप जैसे जरूरी फीचर्स शामिल हैं, जो न सिर्फ कार को कीचड़ से बचाते हैं बल्कि चढ़ने-उतरने में भी मदद करते हैं. अगर आप लॉंग ड्राइव के शौकीन हैं, तो आप रुफ पर लगने वाला रूफ बॉक्स और डिक्की के लिए विशेष बूट लाइनर भी ले सकते हैं, जिससे सामान रखने की जगह और बढ़ जाएगी.

नए फीचर्स
नई डस्टर का केबिन पहले से ही हाई-टेक और एडवांस फीचर्स से लैस है, लेकिन आप इसे अपनी पसंद के अनुसार और बेहतर बना सकते है. कंपनी 'कन्वीनिएंस' सेगमेंट में प्रिंटेड फ्लोर मैट्स ऑफर कर रही है, जो इंटीरियर को प्रीमियम फील देते हैं. इसके साथ ही, गर्मियों के सफर को सुखद बनाने के लिए सन ब्लाइंड्स भी दिए जा रहे हैं. ये एक्सेसरीज न सिर्फ केबिन को साफ रखती हैं बल्कि यात्रियों के आराम को भी बढ़ाती हैं.

हाइब्रिड तकनीक और पावरफुल इंजन
नई डस्टर में सिर्फ लुक ही नहीं बदला है, बल्कि इसके इंजन में भी बड़े बदलाव हुए है. अब यह एसयूवी तीन अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पो के साथ उपलब्ध है, जिसमें पावरफुल टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और अत्याधुनिक हाइब्रिड तकनीक शामिल है. इसका मतलब है कि अब आपको बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ-साथ शानदार माइलेज भी मिलेगा. रेनो की यह नई कोशिश इसे 2026 की सबसे बेहतरीन एसयूवी में से एक बना रही है.

