1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ Renault Duster 2026 आज होगी भारत में लॉन्च, माइलेज होगा सबसे जबरदस्त

Renault Duster 2026 Launch: भारत में 26 जनवरी को अनवील होने के बाद आखिरकार भारत में नई रेनो डस्टर की एंट्री होने जा रही है. आज भारत में इस दमदार एसयूवी की कीमत और खासियतों का खुलासा किआ जाएगा. साल 2022 में बंद होने के बाद, यह नई SUV RGMP प्लेटफॉर्म के साथ मार्केट में एंट्री करने जा रही है. इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खास तौर पर गूगल के साथ मिलकर तैयार किया गया है.

एक्सपेक्टेड प्राइज

नई डस्टर की कीमतों का आधिकारिक खुलासा 17 मार्च 2026 को होने वाला है. जानकारों की मानें तो इसकी कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. ग्राहकों के लिए अच्छी खबर ये है कि टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी, जबकि जो लोग इसके स्ट्रांग-हाइब्रिड मॉडल खरीदेंगे, उन्हें दिवाली 2026 तक डिलीवरी मिल सकती है. कंपनी इस गाड़ी पर 7 साल या 1.5 लाख किमी की शानदार वारंटी भी दे रही है.

इंजन और परफॉरमेंस

लॉन्च के समय रेनो डस्टर में दो पेट्रोल इंजन विकल्प मिलेंगे. पहला 1.0-लीटर टर्बो इंजन है जो 100hp की पावर देता है और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. दूसरा अधिक शक्तिशाली 1.3-लीटर टर्बो इंजन है जो 163hp की पावर जनरेट करता है, इसमें मैनुअल के साथ-साथ 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी मिलेगा. दिवाली के आसपास 1.8-लीटर का स्ट्रोंग-हाइब्रिड इंजन भी पेश किया जाएगा, हालांकि फिलहाल इसमें डीजल या 4x4 (AWD) का ऑप्शन नहीं दिया गया है.

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डिजाइन और लुक

भारतीय वर्जन का डिजाइन अंतरराष्ट्रीय मॉडल से थोड़ा अलग और प्रीमियम है. इसके फ्रंट में नई LED हेडलाइट्स, आइब्रो स्टाइल DRLs और ग्रिल पर 'Duster' की लिखावट दी गई है. साइड प्रोफाइल में 18-इंच के स्टाइलिश ब्लैक अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ ट्राएंगल शेप वाली स्टाइलिश LED टेल-लाइट्स दी गई हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 212mm है और इसमें 518 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो इसे लंबी जर्नी और खराब रास्तों के लिए एक परफेक्ट SUV बनाता है.

फीचर्स और सेफ्टी

गाड़ी के अंदर 'ब्लैक और ग्रीन' थीम वाला केबिन दिया गया है जो काफी मॉडर्न दिखता है. इसमें 10.25-इंच का डिजिटल डिस्प्ले, 10.1-इंच का टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीटें जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं. सेफ्टी के लिए रेनो ने कोई समझौता नहीं किया है; इसमें 6 एयरबैग्स, Level-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

बाजार में मुकाबला

भारतीय सड़कों पर उतरते ही डस्टर का सामना कई स्थापित मिड-साइज SUVs से होगा जिसमें Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Tata Sierra शामिल है. इसके अलावा, यह हाल ही में लॉन्च हुई कूपे-स्टाइल SUVs जैसे Tata Curvv और Citroen Basalt को भी डस्टर कड़ी चुनौती देगी.