Renault Duster 2026 के लॉन्च से पहले जान लें 5 बड़ी बातें, कैसे Seltos और Sierra पर पड़ेगी भारी!

Renault Duster 2026: रेनो ने अपनी नई जनरेशन की Duster का एक और टीज़र जारी कर दिया है. इस ताज़ा वीडियो में नई SUV को बहुत कम कैमोफ्लाज के साथ दिखाया गया है, जिससे इसके डिज़ाइन की काफी झलक मिल रही है. रेनो की यह दमदार SUV एक बार फिर भारतीय सड़कों पर अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है.

10 लाख किमी का टेस्ट

वीडियो में डस्टर को बेहद दुर्गम रास्तों और उबड़-खाबड़ इलाकों में परीक्षण करते हुए देखा जा सकता है. रेनो का दावा है कि इस SUV ने तीन महाद्वीपों में कुल 10 लाख किलोमीटर का परीक्षण पूरा कर लिया है. भारत में भी इसे शहर की व्यस्त सड़कों के साथ-साथ NATRAX, ARAI, GARC और ICAT जैसी आधुनिक टेस्टिंग सुविधाओं में परखा गया है, ताकि यह भारतीय परिस्थितियों के लिए पूरी तरह खरी उतरे.

हाइटेक डिज़ाइन और नया अवतार

नई डस्टर के लुक में बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें रेनो के डायमंड लोगो वाली विशेष कोटिंग देखी जा सकती है. इसके फ्रंट में हॉरिजॉन्टल ग्रिल और रैपराउंड LED हेडलैंप्स के साथ इंटीग्रेटेड LED DRLs दिए गए हैं. कार के मस्कुलर लुक को बढ़ाने के लिए उभरे हुए व्हील आर्चेस और टू-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. खास बात यह है कि पिछले दरवाजों के हैंडल को सी-पिलर (C-pillar) पर जगह दी गई है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है.

पावरफुल इंजन और परफॉरमेंस

भारतीय बाजार के लिए नई डस्टर में दो पेट्रोल इंजन विकल्पों की उम्मीद है. ऊपरी वेरिएट्स में 1.3-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिसे मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा. वही, बजट और लोअर वेरिएंट्स के लिए कंपनी काइगर (Kiger) वाला 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल कर सकती है. यह कॉम्बो माइलेज और पावर का बेहतरीन संतुलन पेश करेगा.

लॉन्चिंग और कड़ा मुकाबला

नई जनरेशन रेनो डस्टर का आधिकारिक तौर पर खुलासा 26 जनवरी को किया जाएगा. लॉन्च के बाद, मिडसाइज SUV सेगमेंट में इसका मुकाबला हुडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन और टाटा सिएरा जैसी दिग्गजों से होगा. डस्टर की वापसी इस सेगमेंट की प्रतिस्पर्धा को और भी रोचक बनाने वाली है.

कीमत हो सकती है कम

कंपनी इस एसयूवी को कई दमदार वेरिएन्ट में लॉन्च करने जा रही है ऐसे में इसे खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और बजट रेंज में ही ये आपकी हो जाएगी. हालांकि लॉन्च के बाद ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने आएगी.