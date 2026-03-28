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Hindi Newsऑटोमोबाइलक्या नई Renault Duster बनेगी मिड-साइज SUV सेगमेंट की असली किंग? पढ़ें टेस्ट ड्राइव रिव्यू

क्या नई Renault Duster बनेगी मिड-साइज SUV सेगमेंट की असली 'किंग'? पढ़ें टेस्ट ड्राइव रिव्यू

Renault Duster 2026 Review: भारत में लॉन्च होने के साथ ही Renault Duster 2026 को लोगों का जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब हमनें इसे ड्राइव करके देखा और समझा है और अब हम इसके बारे में जरूरी डिटेल्स आपसे शेयर करने के लिए तैयार हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:41 PM IST
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Renault Duster का ड्राइविंग टेस्ट रिव्यू. फोटो क्रेडिट: renault.co.in
Renault Duster का ड्राइविंग टेस्ट रिव्यू. फोटो क्रेडिट: renault.co.in

Renault Duster 2026 Review: भारतीय सड़कों पर कभी एसयूवी SUVs का क्रेज शुरू करने वाली रेनो डस्टर एक बार फिर नए अवतार में लौट आई है. साल 2026 की ये नई डस्टर केवल एक फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से नए सिरे से तैयार किया गया है. इसका सीधा मुकाबला क्रेटा और सेल्टॉस जैसी कारों से है, लेकिन रेनो ने इसे एक ऐसे अग्रेसिव प्राइज पॉइंट पर मजबूती के साथ पेश किया है जो मुकाबलों को डराने के लिए काफी है.

(यह भी पढ़ें: CNG और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं ये बाइक, कीमत सुनकर तुरंत करवा लेंगे बुकिंग)

 

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1. पहली नजर में दमदार और मस्कुलर डिजाइन

जैसे ही आप नई डस्टर को देखते हैं, आपको इसके डिजाइन में बेहतरीन एलीमेंट्स नजर आते हैं. ये पुरानी डस्टर की तुलना में ज्यादा शार्प और मॉडर्न है. इसकी रोड प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है कि सड़क पर चलते हुए लोग इसे मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं. रेनो ने फालतू के तड़क-भड़क वाले फीचर्स के बजाय इसके ओरिजिनल एसयूवी लुक को बरकरार रखा है, जो इसे एक 'प्रॉपर' एसयूवी बनाता है.

2. ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेजोड़ कंफर्ट

ड्राइविंग सीट पर बैठते ही आपको एक ऊंची और कमांडिंग पोजीशन मिलती है. डस्टर की सबसे बड़ी ताकत इसका सस्पेंशन और 212 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है. जहां क्रेटा और सेल्टॉस जैसी कारें खराब रास्तों पर थोड़ा परेशानी में आ जाती हैं, वहीं डस्टर टूटी सड़कों और पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर मक्खन की तरह चलती है. इसका राइड और हैंडलिंग बैलेंस आज भी अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है.

3. लग्जरी फीचर्स की लंबी लिस्ट 

रेनो ने इस बार फीचर्स के मामले में कोई कंजूसी नहीं की है. टॉप वेरिएंट में आपको पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे हाईटेक फीचर्स मिलते हैं. इसमें इन-बिल्ट गूगल मैप्स और गूगल असिस्टेंट का फीचर भी दिया गया है. इसका फ्लैट-बॉटम और फ्लैट-टॉप स्टीयरिंग व्हील न केवल देखने में स्पोर्टी लगता है, बल्कि पकड़ने में भी काफी प्रीमियम महसूस होता है.

4. खास 'इंडियन' फीचर्स जो इसे बनाते हैं अलग

डस्टर में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 6 पार्किंग सेंसर (आगे और पीछे), और बोनट में गैस स्ट्रट्स दिए गए हैं, जिससे भारी बोनट को खोलना आसान हो जाता है. इसके अलावा, इसमें एक 'एकॉस्टिक विंडशील्ड' दी गई है जो बाहर के शोर को केबिन के अंदर आने से रोकती है.

5. कैसा है इसका इंजन और परफॉरमेंस?

हमने इसका 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन टेस्ट किया, जिसे रेनो-निसान और मर्सिडीज-बेंज के कोलैब ने तैयार किया है. ये इंजन बेहद स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है. शहर के ट्रैफिक में ये शांत रहता है और हाईवे पर इसमें जबरदस्त पावर मिलती है. इसके अलावा, एक 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी है. माइलेज की बात करें तो 1.3 लीटर इंजन से आप 12-13 किमी/लीटर की उम्मीद कर सकते हैं. हालांकि माइलेज पूरी तरह से आपके ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है. 

6. हाइब्रिड मॉडल का इंतजार

अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी यानी ज्यादा माइलेज के शौकीन हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. रेनो दिवाली 2026 के आसपास इसका 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च करने वाली है. ये उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प होगा जो पेट्रोल की कीमतों से परेशान हैं और एक दमदार एसयूवी के साथ इलेक्ट्रिक जैसी बचत चाहते हैं.

(यह भी पढ़ें: महज 6.8 लाख में लैंबोर्गिनी जैसी इलेक्ट्रिक कार! फुल चार्जिंग में चलती है 300 किलोमीटर)

 

7. इन चीजों पर किया जा सकता है काम 

कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती, और डस्टर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर काम किया जा सकता है. पुराने मॉडल की तरह इसमें फिलहाल 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) का विकल्प नहीं है, साथ ही इसका ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कभी-कभी थोड़ा स्लो फील हो सकता है. इसके 360-डिग्री कैमरे की क्वालिटी किया सेल्टॉस जैसी कारों के मुकाबले कुछ कम नजर आती है.

8. किसे खरीदनी चाहिए नई डस्टर?

नई रेनो डस्टर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिन्हें ड्राइविंग का शौक है और जो खराब रास्तों पर एक भरोसेमंद मिड-साइज एसयूवी चाहते हैं. अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं और एक ऐसी कार चाहते हैं जिसकी रोड प्रेजेंस दमदार हो साथ ही उसमें पावर के साथ अच्छे दमदार फीचर्स भी मिल जाएं तो ये गाड़ी खरीदना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. 

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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