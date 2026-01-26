Renault Duster 2026 की भारत में धमाकेदार वापसी, डिजाइन और खासियतें देख टेंशन में आईं Kia और Hyundai

Renault Duster 2026: चेन्नई में 26 जनवरी, 2026 को रेनो (Renault) ने अपनी प्रतिष्ठित एसयूवी 'डस्टर' के नए अवतार को पेश कर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है. यहाँ इस लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी 8 प्रमुख पैराग्राफों में दी गई है:

एक पॉपुलर नाम की फिर से वापसी

रेनो इंडिया ने अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी, डस्टर (Duster) की न्यू जेनरेशन का चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य अनावरण किया. इस कार्यक्रम में 'गैंग ऑफ डस्टर्स' समुदाय के साथ 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए. यह कार न केवल अपने पुराने रफ-एंड-टफ अंदाज को बरकरार रखती है, बल्कि इसे आधुनिक भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार पूरी तरह से नया रूप दिया गया है.

'मेड फॉर इंडिया' और सुरक्षा का वादा

नई डस्टर को खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 90% हिस्से स्थानीय रूप से डिजाइन किए गए हैं. यह कार 'रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म' (RGMP) पर आधारित है, जिसे कठिन परिस्थितियों में परखा गया है. कंपनी का दावा है कि इसे 5-स्टार सुरक्षा मानकों (5-star safety standards) के अनुरूप इंजीनियर किया गया है, जो यात्रियों को उच्चतम सुरक्षा प्रदान करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पावरफुल इंजन और हाइब्रिड तकनीक

इंजन के मामले में रेनो ने इस बार बड़े बदलाव किए हैं. इसमें दो टर्बो पेट्रोल इंजन—TCe 160 और TCe 100—दिए गए हैं. लेकिन सबसे खास है भारत में पहली बार पेश किया गया E-Tech 160 स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन. यह 1.8 लीटर इंजन और 1.4 kWh की बैटरी के साथ आता है, जो शहर में 80% तक इलेक्ट्रिक मोड (EV mode) पर चलने में सक्षम है, जिससे यह अपनी श्रेणी में सबसे कुशल कार बन जाती है.

बेजोड़ ऑफ-रोडिंग क्षमता और डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नई डस्टर पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर नजर आती है. इसमें 212 मिमी का बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. साथ ही, इसके अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स इसे पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए एक आदर्श एसयूवी बनाते हैं. इसमें 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और 'माउंटेन जेड ग्रीन' जैसा खास रंग इसे सड़कों पर एक अलग पहचान देता है.

फाइटर-जेट जैसा प्रीमियम इंटीरियर

डस्टर के केबिन को 'फाइटर-जेट' से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है, जो पूरी तरह से ड्राइवर-केंद्रित है. इसमें प्रीमियम माउंटेन जेड लेदर शीट, इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ और सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड दिया गया है. इंटीरियर में पीली सिलाई (Yellow stitching) और कार्बन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके केबिन को एक लक्जरी एहसास देता है.

गूगल और एआई से लैस स्मार्ट तकनीक

तकनीक के मामले में रेनो ने पहली बार इस सेगमेंट में 'Google built-in' के साथ 25.65 सेमी का OpenR लिंक मल्टीमीडिया सिस्टम पेश किया है. इसमें गूगल मैप्स, वॉयस असिस्टेंट और प्ले स्टोर की सुविधा सीधे उपलब्ध है. भविष्य में इसमें गूगल के एआई असिस्टेंट 'Gemini' का अपडेट भी मिलेगा. इसके अलावा, चालक की पसंद के अनुसार ADAS सेटिंग्स को सेव करने की सुविधा भी दी गई है.

'रेनो फॉरएवर' और 7 साल की वारंटी

ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए रेनो ने 'रेनो फॉरएवर' प्रोग्राम के तहत नई डस्टर पर 7 साल या 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी देने की घोषणा की है. यह कदम भारतीय बाजार के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे ग्राहकों को रखरखाव और सर्विस के मामले में मानसिक शाति मिलेगी.

बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी

नई डस्टर की प्री-बुकिग 'R Pass' के जरिए 21,000 रुपये में शुरू हो चुकी है. R Pass धारकों को विशेष शुरुआती कीमत और प्राथमिकता पर डिलीवरी मिलेगी. कार की कीमतों की घोषणा मार्च 2026 के मध्य में की जाएगी, जबकि सामान्य डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होगी. हालांकि, इसके 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' मॉडल के लिए ग्राहकों को दिवाली 2026 तक का इतजार करना होगा.