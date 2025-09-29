भारत की सड़कों पर गदर काट देगी नई Renault Duster, लॉन्च से पहले जानें खासियतें

Renault Duster Facelift: जल्द ही भारतीय ग्राहकों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि मच आवेटेड नेक्स्ट-जनरेशन Renault Duster अगले साल की शुरुआत में भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नजर आ रही है. जानकारी के अनुसार इस एसयूवी का प्रोडक्शन कुछ ही हफ्तों में शुरू कर दिया जाएगा. मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में, ये ऑल-न्यू डस्टर सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder जैसी पॉपुलर मिडसाइज एसयूवीज को कड़ी टक्कर देगी.

कैसी होगी भारत-स्पेसिफिक Duster?

यह नई Duster पहले से ही ऑस्ट्रेलिया समेत चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में बिक रही है. उम्मीद है कि भारत में आने वाला मॉडल भी अपने ग्लोबल अवतार के डिज़ाइन, फीचर्स और मैकेनिकल डिटेल्स से काफी कुछ साझा करेगा. ग्लोबल ब्रोशर के आधार पर, यहाँ कुछ खास बातें हैं जो हमें नई Duster से उम्मीद करनी चाहिए:

डिज़ाइन: नई जनरेशन की Duster के लुक में ज़बरदस्त बदलाव आया है. अब इसमें ऑल-LED लाइटिंग सेटअप, Renault के नए लोगो वाली बड़ी ग्रिल, और हेडलैंप-टेललैंप दोनों में Y-आकार के एलिमेंट्स मिलेंगे. स्क्वायर्ड व्हील आर्च, प्रोमिनेंट बॉडी क्लैडिंग और नए स्पोर्टी अलॉय व्हील्स इसे काफी दमदार और मॉडर्न लुक देते हैं. ग्लोबल मॉडल का अप्रोच एंगल 31 डिग्री और डिपार्चर एंगल 36 डिग्री है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमता को दर्शाता है.

साइज: यह 4,345mm लंबी, 1,822mm चौड़ी और 1,660mm ऊंची होगी, जिसका व्हीलबेस 2,658mm है. 4X2 वेरिएंट में 174mm और 4X4 वेरिएंट में शानदार 212mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा.

इंटीरियर में क्या-क्या मिलेगा?

नई Duster का इंटीरियर भी फीचर्स से भरपूर है. ऑस्ट्रेलिया-स्पेसिफिक मॉडल में डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे अपहोल्स्ट्री मिलती है. फीचर्स की लिस्ट में शामिल हैं:

10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम.

7-इंच ड्राइवर डिस्प्ले (डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर).

वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto.

6-स्पीकर Arkamys Classic ऑडियो सिस्टम.

वायरलेस चार्जर और कई USB चार्जिंग पॉइंट.

हैंड्स-फ्री की कार्ड और 'वॉक अवे' डोर लॉकिंग.

इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमैटिक हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर्स.

आगे, साइड और पीछे के पार्किंग सेंसर.

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के मामले में Renault ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसमें मल्टिपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट, और सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट्स जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे. सबसे बड़ी बात, इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का सूट भी होगा, जिसमें शामिल हैं:

ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB)

लेन कीप असिस्ट

ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन

ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग

360-डिग्री कैमरा

इंजन ऑप्शन

भारतीय बाज़ार के लिए, 2026 Renault Duster में कई पेट्रोल इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है. ग्लोबल मार्केट में यह फिलहाल 160bhp, 1.3L पेट्रोल और 130bhp, 1.2L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑफर किए जाएंगे. 4X4 सिस्टम केवल ऊँचे वेरिएंट्स तक ही सीमित रहेगा.