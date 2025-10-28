Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइल

बड़ी खुशखबरी: लौट रही है Renault Duster, भारत में 26 जनवरी हो होगी धमाकेदार लॉन्चिंग

Renault Duster: भारत में एक बार फिर से रेनो डस्टर अपना जलवा दिखाने आ रही है, क्योंकि कंपनी ने इस धमाकेदार एसयूवी के लॉन्च का ऐलान कर दिया है.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:00 PM IST
Renault Duster: जी हां, रेनॉल्ट ने पुष्टि की है कि नई डस्टर अपनी धमाकेदार एंट्री 26 जनवरी, 2026 को भारत में करेगी. यह तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमारे देश का गणतंत्र दिवस है. पुरानी डस्टर को बाजार से हटे चार साल हो चुके हैं, और अब यह न सिर्फ अपने आइकोनिक नाम को वापस लाएगी, बल्कि रेनॉल्ट को भी एक बार फिर से भारत के सबसे गर्म मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में मज़बूती देगी. कंपनी के 'इंटरनेशनल गेम प्लान 2027' के तहत भारत में लॉन्च होने वाली यह पहली कार होगी.

इंजन में क्या होगा खास? 
यह खबर कई लोगों को चौंका सकती है: नई डस्टर में शुरुआत में सिर्फ पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. डीजल इंजन को फिलहाल लाइन-अप से बाहर रखा गया है.

संभावित इंजन: उम्मीद है कि इसमें 156hp वाला 1.3-लीटर 'HR13' टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो मैनुअल और सीवीटी दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आ सकता है.

एंट्री-लेवल: शुरुआती वेरिएंट्स में काइगर का 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन, संभवतः बढ़ी हुई पावर के साथ, मिल सकता है.

हाइब्रिड पर काम जारी: रेनॉल्ट इंडिया एक स्थानीयकृत हाइब्रिड पावरट्रेन पर भी विचार कर रही है, जिसे भविष्य में एसयूवी में पेश किया जा सकता है.

बाज़ार में किसे देगी टक्कर?
जब मूल डस्टर 2012 में आई थी, तो उसने मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट को एक नई पहचान दी थी. लेकिन अब, बाजार में प्रतिद्वंद्वियों की भीड़ है, और नई डस्टर को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: यह सीधे हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टोर और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी दमदार कारों को टक्कर देगी.

नए प्रतिद्वंद्वी: लॉन्च के समय इसका मुकाबला मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा और करव, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर और अन्य मॉडलों से होगा.

