अब 7-सीटर अवतार में आ रही Renault Duster ! हाइब्रिड इंजन के साथ मिलेगा जबरदस्त माइलेज

Renault Duster Seven Seater: भारत की सड़कों पर कुछ साल पहले तक एसयूवी सेगमेंट पर रेनो डस्टर का कब्जा था और अब फिर इसे भारत में लॉन्च कर दिया गया है. आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स और टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि कंपनी इसे केवल 5-सीटर ही नहीं, बल्कि 7-सीटर ऑप्शन में भी लॉन्च करने जा रही है. ये सेवन सीटर मॉडल ऐसे परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा जो डस्टर की मजबूती के साथ ज्यादा सीटिंग स्पेस चाहते हैं.
टेस्टिंग में दिखी सेवन सीटर डस्टर
सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान जो यूनिट देखी गई है, वह रेगुलर डस्टर के मुकाबले ज्यादा लंबी नजर आ रही है. जानकारी के मुताबिक, 7-सीटर वर्जन की लंबाई लगभग 4.55 मीटर हो सकती है, जबकि इसका व्हीलबेस 2.70 मीटर के आसपास रहने की उम्मीद है. यह बढ़ा हुआ आकार न केवल तीसरी पंक्ति (Third Row) के लिए जगह बनाएगा, बल्कि कार को एक मस्कुलर रोड प्रेजेंस भी देगा.
फीचर्स
नई डस्टर में केवल स्पेस ही नहीं, बल्कि आधुनिक फीचर्स की भी भरमार होगी. इसमें Level-2 ADAS , पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा, वेंटिलेटेड सीट्स, इनबिल्ट गूगल सपोर्ट, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इसके इंटीरियर को बेहद आरामदायक और हाई-टेक बनाएंगे.
हाइब्रिड इंजन
इंजन की बात करें तो रेनो इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है. नई 7-सीटर डस्टर में 1.8 लीटर का पेट्रोल ई-टेक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें टीसीई 160 टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलने की उम्मीद है. ये इंजन न केवल दमदार परफॉरमेंस देंगे, बल्कि माइलेज के मामले में भी काफी किफायती साबित होंगे.
सेफ्टी फीचर्स
सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कंपनी इसमें 6 एयरबैग्स और 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स शामिल कर सकती है. टेस्टिंग के दौरान दिखी यूनिट में एलईडी हेडलाइट्स, कनेक्टेड टेल लाइट्स और बॉडी क्लैडिंग जैसे फीचर्स भी देखे गए हैं, जो इसे सुरक्षित बनाने के साथ-साथ एक स्टाइलिश लुक भी प्रदान करते हैं.
कब होगी लॉन्च
ऑटो एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेनो अपनी इस बहुप्रतीक्षित एसयूवी को 2026 की दिवाली के आसपास भारतीय बाजार में उतार सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कीमतों का खुलासा नहीं किया है. ये सीधे तौर पर महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.