Sierra और Seltos से दो-दो आंख करेगी Renault की ये धुआंधार SUV, भारत में आते ही सड़कों पर मचाएगी गदर

Sierra और Seltos से दो-दो आंख करेगी Renault की ये धुआंधार SUV, भारत में आते ही सड़कों पर मचाएगी गदर

Renault Duster: भारत में 26 जनवरी को जहां एक तरह देश गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा वहीं दूसरी तरह Renault अपनी धमाकेदार एसयूवी Duster के न्यू-जेनरेशन मॉडल को देश में पेश करेगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:09 AM IST
Sierra और Seltos से दो-दो आंख करेगी Renault की ये धुआंधार SUV, भारत में आते ही सड़कों पर मचाएगी गदर

Renault Duster: रेनो इंडिया ने आधिकारिक तौर पर एक टीज़र वीडियो जारी कर डस्टर नेमप्लेट की वापसी को कन्फर्म कर दिया है. लंबे समय से इस SUV का इंतजार किया जा रहा था जो अब खत्म होने जा रहा है. वर्तमान जानकारी के अनुसार, रेनो डस्टर 2026 को 26 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च किया जा सकता है. हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. आपको बता दें कि भारत में इसे रिपब्लिक डे पर लॉन्च किया जाना तय है. 

दमदार एक्सटीरियर और हाइटेक डिजाइन
नई डस्टर का डिजाइन पहले की तरह ही बॉक्सी और मस्कुलर होगा, जो इसे सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति (Road Presence) देगा. इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाली डेसिया डस्टर की झलक मिलेगी, लेकिन इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कस्टमाइज़ किया जाएगा. एक्सटीरियर में Y-शेप्ड LED DRLs, नए हेडलैंप यूनिट्स, चौड़े व्हील आर्च और फ्लैट बोनट जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे. पीछे की तरफ, इसमें वर्टिकल टेलगेट और नए अलॉय व्हील्स के साथ एक आकर्षक रियर बंपर दिया जाएगा.

अपडेटेड इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स
कैबिन के अंदर बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे प्रीमियम और आधुनिक बनाते हैं. स्पाई इमेजेस से पता चलता है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम दी जा सकती है. फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा, इसमें OTA अपडेट्स और पावर्ड टेलगेट की फीचर भी मिल सकती है.

इंजन ऑप्शन और 4×4 की पावर
परफॉर्मेंस के मामले में नई डस्टर को 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसे मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा. डस्टर के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी खबर इसकी 4×4 क्षमता की वापसी है, जो इसे ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाएगी. भविष्य में कंपनी इसके हाइब्रिड पावरट्रेन और CNG वेरिएंट्स को भी बाजार में उतारने की योजना बना सकती है.

सेफ़्टी फीचर्स और बाजार में मुकाबला
सेफ़्टी को प्राथमिकता देते हुए रेनो इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे आधुनिक सेफ़्टी फीचर्स दे सकता है. लॉन्च के बाद, भारतीय बाजार में इसका कड़ा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी दिग्गज कारों से होगा. कंपनी इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की कोशिश करेगी ताकि यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी पुरानी बादशाहत वापस पा सके.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

renault duster

