Renault ने दी जानकारी E20 फ्यूल सपोर्ट करती हैं गाड़ियां, ग्राहकों ने ली राहत की सांस

Renault India: कंपनी ने ये साफ किया है कि उसकी गाड़ियां E20 फ्यूल सपोर्ट करती हैं, ऐसे में इससे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा.
Renault India: फ्रांसीसी वाहन निर्माता ने हाल ही में नई Renault Triber और Renault Kiger को लॉन्च किया है. कंपनी ने अब जानकारी दी है कि कि 2022 से उसके ट्राइबर मॉडल की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन उस समय के टाइप अप्रूवल और प्रोडक्ट टेस्टिंग के ट्रेंडिंग स्टैंडर्ड के अनुसार E10 ईंधन के लिए किया गया था. कंपनी उन वाहनों में हाई इथेनॉल-मिश्रित फ्यूल के इस्तेमाल के को लेकर लगातार बनी हुई ग्राहकों की चिंताओं का जवाब दे रही थी जो ऐसे वेरिएंट के लिए विशेष रूप से प्रमाणित नहीं हैं.
कंपनी ने दी जानकारी
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कई फ्यूल कॉम्बिनेशन की टेस्टिंग करते हुए स्टेबिलिटी टेस्ट किया है. इस स्टडी में विशेष रूप से उन वाहनों में E20 ईंधन के उपयोग के प्रभावों का परीक्षण किया गया, जिन्हें केवल E10 के लिए प्रमाणित किया गया था. रेनॉल्ट के बयान के अनुसार, इस कम्बाइन्ड स्टडी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश के बाद सभी मूल उपकरण निर्माताओं के शेयर की गई है.
रिजल्ट से सामने आई जानकारी
रिजल्ट से ये जानकारी मिलती है कि मौजूदा समय में सड़क पर चलने वाले वाहन E20 फ्यूल सपोर्ट करते हैं जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि E10-कम्प्लायंट वाहनों में हाई इथेनॉल मिश्रण के इस्तेमाल से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है.
इन परीक्षण परिणामों के आधार पर, रेनॉल्ट इंडिया ने निर्धारित किया है कि सड़कों पर चलने वाले उसके वाहनों के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, जब उन कारों में E20 ईंधन का इस्तेमाल जाता है जिनका मूल रूप से E10 सपोर्ट के लिए टेस्ट और सर्टिफिकेशन किया गया है. यह क्लैरिफिकेशन ऐसे समय में आया है जब भारत अपने बायोफ्यूल प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में उच्च इथेनॉल मिश्रण की दिशा में प्रयास जारी रखे हुए है, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है.