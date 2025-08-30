Renault ने दी जानकारी E20 फ्यूल सपोर्ट करती हैं गाड़ियां, ग्राहकों ने ली राहत की सांस
Advertisement
trendingNow12902029
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Renault ने दी जानकारी E20 फ्यूल सपोर्ट करती हैं गाड़ियां, ग्राहकों ने ली राहत की सांस

Renault India: कंपनी ने ये साफ किया है कि उसकी गाड़ियां E20 फ्यूल सपोर्ट करती हैं, ऐसे में इससे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Renault ने दी जानकारी E20 फ्यूल सपोर्ट करती हैं गाड़ियां, ग्राहकों ने ली राहत की सांस

Renault India: फ्रांसीसी वाहन निर्माता ने हाल ही में नई Renault Triber और Renault Kiger को लॉन्च किया है. कंपनी ने अब जानकारी दी है कि कि 2022 से उसके ट्राइबर मॉडल की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन उस समय के टाइप अप्रूवल और प्रोडक्ट टेस्टिंग के ट्रेंडिंग स्टैंडर्ड के अनुसार E10 ईंधन के लिए किया गया था. कंपनी उन वाहनों में हाई इथेनॉल-मिश्रित फ्यूल के इस्तेमाल के को लेकर लगातार बनी हुई ग्राहकों की चिंताओं का जवाब दे रही थी जो ऐसे वेरिएंट के लिए विशेष रूप से प्रमाणित नहीं हैं. 

कंपनी ने दी जानकारी 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कई फ्यूल कॉम्बिनेशन की टेस्टिंग करते हुए स्टेबिलिटी टेस्ट किया है. इस स्टडी में विशेष रूप से उन वाहनों में E20 ईंधन के उपयोग के प्रभावों का परीक्षण किया गया, जिन्हें केवल E10 के लिए प्रमाणित किया गया था. रेनॉल्ट के बयान के अनुसार, इस कम्बाइन्ड स्टडी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश के बाद सभी मूल उपकरण निर्माताओं के शेयर की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिजल्ट से सामने आई जानकारी 

रिजल्ट से ये जानकारी मिलती है कि मौजूदा समय में सड़क पर चलने वाले वाहन E20 फ्यूल सपोर्ट करते हैं जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि E10-कम्प्लायंट वाहनों में हाई इथेनॉल मिश्रण के इस्तेमाल से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है. 

इन परीक्षण परिणामों के आधार पर, रेनॉल्ट इंडिया ने निर्धारित किया है कि सड़कों पर चलने वाले उसके वाहनों के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, जब उन कारों में E20 ईंधन का इस्तेमाल जाता है जिनका मूल रूप से E10 सपोर्ट के लिए टेस्ट और सर्टिफिकेशन किया गया है. यह क्लैरिफिकेशन ऐसे समय में आया है जब भारत अपने बायोफ्यूल प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में उच्च इथेनॉल मिश्रण की दिशा में प्रयास जारी रखे हुए है, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

renault india

Trending news

बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
;