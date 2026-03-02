Renault इंडिया ने पकड़ी रफ्तार: फरवरी 2026 की बिक्री में 31% का बड़ा उछाल, डस्टर की वापसी से पलटेगा गेम

Renault India Sales Growth In February 2026: रेनो इंडिया के लिए फरवरी 2026 का महीना बेहद सफल रहा है. आपको बता दीं कि कंपनी ने इस ड्यूरेशन में 3,495 कार यूनिट्स की रिटेल सेल्स दर्ज की है जो कि पिछले साल इसी महीने (फरवरी 2025) बेची गई 2,676 यूनिट्स के मुकाबले 31% की ग्रोथ तगड़ी ग्रोथ दिखाता है. साल 2026 के शुरुआती दो महीनों में कंपनी ने कुल मिलाकर 32% की क्यूम्युलेटिव ग्रोथ दर्ज की है. इससे समझ में आ रहा है कि KIA, Hyundai समेत Mahindra और Maruti Suzuki जैसी बड़ी कंपनियों को कांटे की टक्कर मिलने वाली है.

काइगर और ट्राइबर का कमाल

इस ग्रोथ का सबसे ज्यादा क्रेडिट नई अपडेटेड Kiger और Triber को जाता है. खासतौर पर ग्राहकों के लिए तैयार और अपडेट की गई इन कारों को ग्राहक जमकर खरीद रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि कंपनी को इससे काफी फायदा मिल रहा है. खासतौर पर नई ट्राइबर ने ग्राहकों को काफी अट्रैक्ट किया है. ये भारत की सबसे सस्ती सेवन सीटर कार है. इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 57% का भारी इजाफा देखा गया है.

लगातार बढ़ रही है ग्रोथ

साल 2025 के तीसरे क्वाटर से ही रेनो इंडिया काफी बेहतरीन तरीके से बिक रही हैं. कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है. अगर डेटा पर नजर डाली जाए तो कंपनी ने Q3 CY2025 में 9% और Q4 CY2025 में 27% की ग्रोथ हासिल की है. अब 2026 की शुरुआत में मिली 32% की बढ़त देखने के बाद ये साबित हो रहा है कि ग्राहक अब ब्रांड पर पहले से ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं.

नई डस्टर का इंतजार और स्पेसिफिकेशन

रेनो की सबसे लोकप्रिय एसयूवी 'डस्टर' (Duster) की भारत में वापसी की खबर ने शोरूम्स में ग्राहकों की भीड़ बढ़ा दी है. नई डस्टर तीन इंजन विकल्पों के साथ आएगी:

1.8-लीटर हाइब्रिड: 160 bhp की पावर और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ.

1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल: 163 bhp पावर (मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के साथ).

1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल: 100 bhp पावर (केवल 6-स्पीड मैनुअल).

बुकिंग और डिलीवरी

नई डस्टर के लिए प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है, इसे ग्राहक 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर खरीद सकते हैं. इसे 17 मार्च को भारत में लॉन्च किया जाने वाले है और उस दौरान ही इसकी कीमतों का खुलासा भी किया जाएगा. इसकी डिलीवरी की बात करें तो टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स की शुरुआत जल्द ही हो जाएगी, वहीं हाइब्रिड वेरिएंट्स दिवाली 2026 के आसपास सड़कों पर उतर सकते हैं.