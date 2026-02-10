ये है Renault Kiger SUV का सबसे सस्ता मॉडल, 6 लाख से भी कम है शुरुआती कीमत

Advertisement
Renault Kiger SUV: काइगर के इस किफायती मॉडल में 1.0 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जो शहर की ड्राइविंग के लिए काफी स्मूथ है. 

Vineet Singh
Renault Kiger SUV: रेनो काइगर भारतीय बाजार में अपनी किफायती कीमत और शानदार एसयूवी लुक के लिए जानी जाती है. अगर आप कम बजट में एक स्टाइलिश और दमदार रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो काइगर का बेस मॉडल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार, इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये से भी कम रखी गई है.

किफायती कीमत और वेरिएंट्स
रेनो काइगर का सबसे सस्ता मॉडल 'Authentic' (जिसे पहले RXE के नाम से भी जाना जाता था) है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹5.76 लाख है. यह कीमत इसे उन लोगों के लिए सबसे आकर्षक बनाती है जो मिड-साइज हैचबैक की कीमत में एक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी का अनुभव लेना चाहते हैं. हालांकि, ऑन-रोड आते-आते विभिन्न शहरों के टैक्स और इंश्योरेंस के हिसाब से इसकी कीमत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी यह अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती कारों में से एक बनी हुई है.

दमदार इंजन और शानदार माइलेज
काइगर के इस किफायती मॉडल में 1.0 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जो शहर की ड्राइविंग के लिए काफी स्मूथ है. माइलेज के मामले में भी यह गाड़ी आपको निराश नहीं करती है; कंपनी के अनुसार इसका बेस मॉडल लगभग 19-20 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है जो गियर शिफ्टिंग को आसान बनाता है.

स्पोर्टी डिजाइन और लुक
सस्ती होने के बावजूद रेनो ने काइगर के लुक के साथ कोई समझौता नहीं किया है. इसके बेस मॉडल में भी आपको LED DRLs, मस्कुलर फ्रंट ग्रिल और शानदार बॉडी लाइन्स मिलती हैं, जो इसे एक प्रीमियम एसयूवी का फील देती हैं. इसका 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस खराब रास्तों पर चलने के लिए इसे एकदम परफेक्ट बनाता है. साथ ही, इसका कॉम्पैक्ट साइज शहर की भीड़भाड वाली सड़कों पर पार्क करना और चलाना काफी आसान बनाता है.

इंटीरियर और स्पेस
काइगर का केबिन काफी स्पेशियस है. इसमें आपको 405 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो लबी ड्राइव के दौरान बहुत सारा सामान रखने के काम आता है. हालांकि बेस मॉडल होने के कारण इसमें टचस्क्रीन जैसे हाई-एंड फीचर्स की कमी हो सकती है, लेकिन इसमें फ्रंट पावर विंडो, मैनुअल एसी और सेफ्टी के लिए 4 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे जरूरी फीचर्स स्टैडर्ड दिए गए हैं.

सेफ़्टी और बिल्ड 
सुरक्षा के लिहाज से रेनो काइगर को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. इसका मतलब है कि कम कीमत के साथ-साथ यह एक सुरक्षित गाड़ी भी है. मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह एसयूवी एक 'वैल्यू फॉर मनी' पैकेज साबित होती है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Renault Kiger

