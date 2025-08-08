महज 6 लाख की इस एसयूवी पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, फेस्टिव सीजन शुरू होते ही ग्राहकों की हो गई चांदी
ऑटोमोबाइल

महज 6 लाख की इस एसयूवी पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, फेस्टिव सीजन शुरू होते ही ग्राहकों की हो गई चांदी

Renault Car Discount: फेस्टिव सीजन शुरू होते ही रेनॉ ने अपनी सबसे सस्ती एसयूवी पर डिस्काउंट की पेशकश कर दी है जिससे ग्राहक हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:08 PM IST
महज 6 लाख की इस एसयूवी पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, फेस्टिव सीजन शुरू होते ही ग्राहकों की हो गई चांदी

Renault Car Discount: रेनॉ की काइगर एक बजट सेगमेंट एसयूवी है. इसकी कीमत ₹ 6.14 एक्स-शोरूम से शुरू होती है, वहीं AMT रेंज के लिए ये ₹ 7.39 तो टर्बो रेंज के लिए इसकी कीमत ₹ 9.99 लाख से शुरू हो जाती है. इस एसयूवी पर ग्राहकों को अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है जिससे ग्राहकों के काफी पैसे बचने वाले हैं. अगर आप भी ये एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको इस ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: टेस्टिंग करती दिखी Nissan की धाकड़ एसयूवी, क्रेटा और सेल्टॉस को मिलेगी कड़ी टक्कर

क्या है ऑफर 
ग्राहकों को इस एसयूवी पर अधिकतम 40,000 रुपये का कैश बेनिफिट दिया जा रहा है. अधिकतम 40,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट दिया जा रहा है. इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट ऑफर का लाभ भी ग्राहक ले पाएंगे. आखिर में ग्राहकों को RELIVE स्क्रैपेज प्रोग्राम के तहत 35,000 रुपये का एक्सचेंज लाभ भी दिया जाएगा. 

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स 
कंपनी ने अब कार में वायरलेस स्मार्टफोन मिररिंग, एलईडी हेडलैम्प्स और टेललाइट्स के साथ आठ-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स दिए हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसी सेफ्टी फीचर्स को दिया है.

इसके अलावा कार में चार एयरबैग, प्री-टेंशनर्स के साथ सीट बेल्ट और लोड लिमिटर, इम्पैक्ट-सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक और ISOFIX जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड रूप से मिलते हैं. इस कार की कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: माइलेज में सबकी बाप है ये SUV, टंकी फुल कराओ और महीने भर मजे से चलाओ

इंजन 
इंजन की बात करें तो Renault Kiger दो इंजन विकल्पों के साथ आती है. एक 1.0L टर्बो पेट्रोल और एक 1.0L एनर्जी पेट्रोल इंजन है. ट्रांसमिशन विकल्पों में पांच-स्पीड एएमटी और एक्स-ट्रॉनिक सीवीटी यूनिट शामिल हैं. यह एसयूवी 20.62 kmpl की फ्यूल इकॉनमी का दावा करती है.

;