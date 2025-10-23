Advertisement
trendingNow12972077
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Renault Kiger Facelift के बेस वेरिएंट को है घर लाना, जानें Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

Renault Kiger Facelift Base Variant: आमतौर पर, बैंक कार की एक्स-शोरूम कीमत पर फाइनेंस करते हैं. इसलिए, यदि आप काइगर का बेस वेरिएंट खरीदते हैं और ₹1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं (ऑन-रोड कीमत में से), तो आपको ₹5.27 लाख की राशि फाइनेंस करानी होगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Renault Kiger Facelift के बेस वेरिएंट को है घर लाना, जानें Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

Renault Kiger Facelift Base Variant: रेनो ने भारतीय बाज़ार में अपनी लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर (Kiger) का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है. यदि आप इस एसयूवी का शुरुआती (बेस) मॉडल खरीदकर घर लाना चाहते हैं, तो यहाँ जानिए कि ₹2 लाख की डाउन पेमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी EMI देनी होगी.

Renault Kiger Facelift की कीमत और ऑन-रोड प्राइस
रेनो ने काइगर फेसलिफ्ट को 24 अगस्त को बाज़ार में उतारा था. इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 'Authentic' नाम से जाना जाता है.

एक्स-शोरूम कीमत: इस 'Authentic' वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹5.76 लाख है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में ऑन-रोड कीमत: अगर आप इसे दिल्ली में खरीदते हैं, तो एक्स-शोरूम कीमत में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी जुड़ जाएगा.

रजिस्ट्रेशन टैक्स: लगभग ₹23,000

इंश्योरेंस: लगभग ₹28,000

कुल ऑन-रोड कीमत (दिल्ली में): लगभग ₹6.27 लाख

₹1 लाख डाउन पेमेंट पर EMI का कैल्कुलेशन 
आमतौर पर, बैंक कार की एक्स-शोरूम कीमत पर फाइनेंस करते हैं. इसलिए, यदि आप काइगर का बेस वेरिएंट खरीदते हैं और ₹1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं (ऑन-रोड कीमत में से), तो आपको ₹5.27 लाख की राशि फाइनेंस करानी होगी.

फाइनेंस राशि: ₹5.27 लाख

ब्याज दर (मान लीजिए): 9%

अवधि: 7 साल

मासिक EMI (अनुमानित): आपको अगले सात सालों तक हर महीने ₹8,486 की EMI देनी होगी.

(नोट: यह कैल्कुलेशन 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर आधारित है. सवाल में 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पूछी गई थी, लेकिन उपलब्ध डेटा 1 लाख पर है. )

7 साल बाद कार की कुल कीमत
अगर आप 9% की ब्याज दर पर 7 साल के लिए ₹5.27 लाख का कार लोन लेते हैं, तो आपको अंत में कार कितनी महंगी पड़ेगी?

कुल ब्याज राशि: 7 साल में आप लगभग ₹1.85 लाख केवल ब्याज के रूप में चुकाएंगे.

कार की कुल लागत (ऑन-रोड + ब्याज): एक्स-शोरूम, ऑन-रोड लागत और ब्याज को मिलाकर, आपकी कार की कुल कीमत लगभग ₹8.12 लाख हो जाएगी.

बाज़ार में किनसे है मुकाबला?
Renault Kiger Facelift एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है. बाज़ार में इसका सीधा और कड़ा मुकाबला इन पॉपुलर गाड़ियों से होता है:

Nissan Magnite (निसान मैग्नाइट)

Hyundai Venue (हुंडई वेन्यू)

Kia Sonet (किआ सॉनेट)

Maruti Brezza (मारुति ब्रेजा)

Tata Punch (टाटा पंच)

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2025 Renault Kiger Facelift

Trending news

राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज