Renault Kiger Facelift के बेस वेरिएंट को है घर लाना, जानें Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

Renault Kiger Facelift Base Variant: रेनो ने भारतीय बाज़ार में अपनी लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर (Kiger) का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है. यदि आप इस एसयूवी का शुरुआती (बेस) मॉडल खरीदकर घर लाना चाहते हैं, तो यहाँ जानिए कि ₹2 लाख की डाउन पेमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी EMI देनी होगी.

Renault Kiger Facelift की कीमत और ऑन-रोड प्राइस

रेनो ने काइगर फेसलिफ्ट को 24 अगस्त को बाज़ार में उतारा था. इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 'Authentic' नाम से जाना जाता है.

एक्स-शोरूम कीमत: इस 'Authentic' वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹5.76 लाख है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में ऑन-रोड कीमत: अगर आप इसे दिल्ली में खरीदते हैं, तो एक्स-शोरूम कीमत में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी जुड़ जाएगा.

रजिस्ट्रेशन टैक्स: लगभग ₹23,000

इंश्योरेंस: लगभग ₹28,000

कुल ऑन-रोड कीमत (दिल्ली में): लगभग ₹6.27 लाख

₹1 लाख डाउन पेमेंट पर EMI का कैल्कुलेशन

आमतौर पर, बैंक कार की एक्स-शोरूम कीमत पर फाइनेंस करते हैं. इसलिए, यदि आप काइगर का बेस वेरिएंट खरीदते हैं और ₹1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं (ऑन-रोड कीमत में से), तो आपको ₹5.27 लाख की राशि फाइनेंस करानी होगी.

फाइनेंस राशि: ₹5.27 लाख

ब्याज दर (मान लीजिए): 9%

अवधि: 7 साल

मासिक EMI (अनुमानित): आपको अगले सात सालों तक हर महीने ₹8,486 की EMI देनी होगी.

(नोट: यह कैल्कुलेशन 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर आधारित है. सवाल में 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पूछी गई थी, लेकिन उपलब्ध डेटा 1 लाख पर है. )

7 साल बाद कार की कुल कीमत

अगर आप 9% की ब्याज दर पर 7 साल के लिए ₹5.27 लाख का कार लोन लेते हैं, तो आपको अंत में कार कितनी महंगी पड़ेगी?

कुल ब्याज राशि: 7 साल में आप लगभग ₹1.85 लाख केवल ब्याज के रूप में चुकाएंगे.

कार की कुल लागत (ऑन-रोड + ब्याज): एक्स-शोरूम, ऑन-रोड लागत और ब्याज को मिलाकर, आपकी कार की कुल कीमत लगभग ₹8.12 लाख हो जाएगी.

बाज़ार में किनसे है मुकाबला?

Renault Kiger Facelift एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है. बाज़ार में इसका सीधा और कड़ा मुकाबला इन पॉपुलर गाड़ियों से होता है:

Nissan Magnite (निसान मैग्नाइट)

Hyundai Venue (हुंडई वेन्यू)

Kia Sonet (किआ सॉनेट)

Maruti Brezza (मारुति ब्रेजा)

Tata Punch (टाटा पंच)